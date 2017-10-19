Хейли заявила, что вооруженные силы России "недостаточно велики"

НЬЮ-ЙОРК, 19 окт — РИА Новости. Постпред США при ООН Никки Хейли считает, что вмешательство в выборы других стран — это оружие, которое предпочитает Россия, так как у нее нет сильной экономики и "вооруженные силы страны недостаточно велики".

"Надо смотреть на Россию и Китай как на важных игроков. Россия не может обязательно что-то выиграть: у них недостаточно большие вооруженные силы, у них нет сильной экономики, поэтому они влезают в каждую ситуацию, чтобы создать хаос", — сказала Хейли в ходе дискуссии в Институте Джорджа Буша.

Хейли назвала "самыми большими угрозами" Северную Корею, Иран и ИГ (террористическая организация, запрещенная в России). Также она отметила вопросы миграции, нарушения прав человека в Мьянме, события в Венесуэле и на Кубе.

"Мне кажется, это примечательно. Русские, храни их Господь, говорят, почему американцы настроены против России, почему ввели санкции? Так не вмешивайтесь в наши выборы, и мы не будем антироссийскими. Думаю, что здесь нам надо быть очень жесткими. Мы должны привлечь их к ответственности. Частный сектор должен понять, что они также несут за это ответственность", — заявила американский постпред.

Вмешательство одной страны в выборы другой она назвала "способом ведения войны". "Мы видим это не только здесь, посмотрите на Францию и другие страны. Они это делают повсюду, это предпочитаемое ими оружие", — завила Хейли.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент Владимир Путин обращал внимание на то, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для Москвы такое вмешательство не имеет смысла.