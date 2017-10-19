Участники акции протеста в Киеве намерены идти к администрации президента

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости. Участники акции протеста у здания Верховной рады Украины намерены в четверг идти к администрации президента Петра Порошенко и добиваться внесения в парламент законопроекта об антикоррупционных судах, сообщил депутат от фракции "Самопомощь", один из организаторов акции Егор Соболев.

"Я предлагаю в 20.15 (совпадает с мск) пойти в офис президента Украины, чтобы он выполнил свое президентское дело, внес законопроект об антикоррупционном суде", — сказал Соболев со сцены на митинге у Рады.

Он призвал активистов выстроиться в организованные колоны и пойти к президентской администрации, расположенной в соседнем от Рады квартале.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента Петра Порошенко.

Митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Во вторник вечером между протестующими и правоохранителями произошло несколько столкновений.

В четверг организаторы акции заявили, что партия Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста, остальные политические силы прекращают участие в митинге.