Пентагон уберет антивирус "Касперского" из всех своих информационных систем

ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Помощник министра обороны по внутренней безопасности Кеннет Рапуано заявил, что Пентагон распорядился убрать антивирус "Лаборатории Касперского" из всех своих информационных систем.
"Мы проинструктировали убрать Kaspersky из всех информационных систем Пентагона", — сказал он, выступая на слушаниях по кибербезопасности в сенате.
В свою очередь, и.о. замминистра внутренней безопасности Кристофер Кребс пояснил, что процесс отказа от продуктов Касперского не такой быстрый и простой.
Ранее в "Лаборатории Касперского" сообщили, что компания продолжит предлагать свои решения в области кибербезопасности американским потребителям.
Ранее в интервью РИА Новости Евгений Касперский сообщил, что американский рынок является стратегическим, компания не намерена уходить с него из-за запрета на использование ее продукции в госучреждениях страны, но поменяет свою стратегию развития в США.
Также Касперский отмечал, что надеется вернуться к работе с ведущим сетевым магазином электроники и программного обеспечения в США Best Buy, когда улягутся политические страсти. В начале сентября стало известно, что ретейлер больше не предлагает клиентам продукцию "Лаборатории Касперского". Представитель ретейлера тогда заявлял, что решение связано с сообщениями СМИ и действиями конгресса США.