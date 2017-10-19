Решение суда ООН по Косово открыло "ящик Пандоры", заявил Путин

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт – РИА Новости. Решение суда ООН по Косово открыло "ящик Пандоры", заявил президент РФ Владимир Путин

"Все оценки и заключения суда касаются не только случая Косово, а вопроса применимости международного права к объявлению независимости частью одного государства в принципе. В этом смысле вы абсолютно правы — это расширительное толкование не применительно к Косово — это открыт "ящик Пандоры", это точно так и есть", — сказал Путин в ходе итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>