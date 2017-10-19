"Вспомнил про 11 сентября": пилот напугал пассажиров опасным маневром

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Пассажирский лайнер авиакомпании Air Berlin едва избежал столкновения со зданием аэропорта Дюссельдорфа. Кадры инцидента опубликованы на YouTube.

На видео самолет пролетает на небольшой высоте над терминалом, при этом взлетно-посадочная полоса остается позади воздушного судна.

По информации Sputnik Deutschland, опасный маневр выполнил первый пилот Airbus A330, который совершал рейс по маршруту Майами-Дюссельдорф. Уточняется, что некоторое время назад он узнал об увольнении из-за банкротства компании.

"Мы хотели достойно и эмоционально проститься со всеми", — пояснил командир экипажа, слова которого приводит немецкий телеканал ZDF. Мужчина подчеркнул, что повторный заход на посадку одобрили авиадиспетчеры.

Пассажиров внезапное снижение испугало. "Я вдруг вспомнил про 11 сентября и про катастрофу A320 во Франции", — рассказал один из них изданию Focus. Посетители аэропорта также не оценили "прощальный жест". "На мгновение показалось, что лайнер не успеет совершить маневр и врежется в терминал", — поделился впечатлениями очевидец.

Официальные представители авиаперевозчика осудили решение командира экипажа как противоречащее требованиям безопасности и пообещали провести расследование.