Мэй провела частную встречу с экс-президентом США Клинтоном

ЛОНДОН, 19 окт – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела в четверг утром перед отъездом в Брюссель встречу с экс-президентом США Биллом Клинтоном.

"У нас была отличная встреча", — заявил Клинтон журналистам, собравшимся у резиденции премьера на Даунинг-стрит. Он не стал вдаваться в подробности встречи, однако ранее уже было известно, что центральной темой беседы станет ситуация в Северной Ирландии.

Встреча носила частный характер, поэтому офис премьера не стал объявлять о ней заранее и комментировать ее тематику.

На вопрос одного из журналистов о том, обсуждал ли он с Мэй вопросы, связанные с Brexit, Клинтон ответил отрицательно. "У меня нет особого портфолио по этой части", — отметил он.

В бытность президентом США Клинтон сыграл роль в политическом урегулировании в регионе, и, возможно, решил повторить удачный опыт. Во вторник он провел отдельные переговоры с лидерами двух основных партий Северной Ирландии: Демократической юнионистской и партии националистов "Шинн Фейн". Эти две партии уже на протяжении девяти месяцев не могут сформировать региональное правительство.

Клинтон должен был прибыть в Северную Ирландию еще в понедельник, но ураган "Офелия" заставил его перенести визит на день. Предыдущей остановкой был Дублин, где Клинтон получил почетную докторскую степень в Дублинском городском университете.

Британское правительство ранее не исключало возвращения к прямому управлению регионом, если местные политические партии — партия ирландских националистов "Шинн Фейн" и Демократическая юнионистская партия (DUP) — не сумеют в кратчайшие сроки сформировать правительство.