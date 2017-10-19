Brexit позволит перезагрузить отношения с Россией, заявили в Британии

ЛОНДОН, 19 окт — РИА Новости. Brexit предоставляет возможность для перезагрузки отношений между Великобританией и Россией, заявил РИА Новости представитель британской Партии независимости (UKIP) Найджел Сассмен, ранее призвавший премьера Терезу Мэй к укреплению связей с РФ.

"Для меня это только начало. Хватит – значит, хватит. Я никогда не считал, что Россия – плохая, как ее описывают. Я надеюсь, мы сможем построить настоящее партнерство. Если у нас есть возможность перезагрузить отношения с Россией, а Brexit предоставляет такую возможность, то это будет прекрасно", — сказал Сассмен.

Ранее Сассмен направил открытое письмо премьер-министру Терезе Мэй, в котором выступил за укрепление связей с РФ и отмену антироссийских санкций после выхода Британии из Евросоюза.

Сассмен добавил, что в ходе своего визита в Крым он убедился, что прошедший на полуострове референдум о вхождении в состав России был "абсолютно свободным, открытым и честным". "Это ведь не высшая математика, очевидно, что они хотели присоединиться (к России) и сделали это", — заключил политик.

По мнению Сассмена, Британия должна пересмотреть свою внешнюю политику в целом, не только отношения с Россией.

"Я говорю, что нам нужен новый диалог, новая риторика, которая говорит о сотрудничестве и сосуществовании с разными национальными государствами, а также об их праве на существование в мире… Я думаю, что наша внешняя политика в целом нуждается в пересмотре, и я бы не ограничивался только Россией", — подчеркнул он.

Сассмен отметил, что Великобритания часто следует за США в вопросах внешней политики, однако эта тенденция может привести к негативным последствиям. "Если мы все останемся в стороне и позволим этой ситуации продолжаться, существует опасность формирования доминирующей культуры, которая в конечном счете приведет к некоторого рода тирании", — заключил политик.