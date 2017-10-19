Патрушев обсудил с коллегой из Израиля вопросы международной повестки

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил в Москве с главой Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом вопросы противодействия терроризму и тематику сирийского урегулирования, сообщает в четверг пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"Секретарь Совета безопасности РФ встретился в Москве с председателем Совета национальной безопасности государства Израиль. Николай Патрушев и Меир Бен-Шаббат обменялись мнениями по различным аспектам российско-израильского сотрудничества в сфере обеспечения национальной, международной и региональной безопасности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельное внимание они уделили ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Северной Африке, "вопросам противодействия международному терроризму и тематике сирийского урегулирования".

"Стороны подтвердили важность регулярных российско-израильских консультаций по линии советов безопасности двух стран с привлечением заинтересованных ведомств", — отмечает Совбез.