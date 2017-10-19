Полиция ведет переговоры с митингующими у Рады о разблокировании улицы

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости. Полиция ведет переговоры с участниками митинга возле Верховной рады Украины о разблокировании проезжей части улицы Грушевского, а также о выдаче украденных у Нацгвардии защитных щитов, сообщил в четверг журналистам начальник главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Ранее Крищенко сообщил, что митингующие во вторник похитили у Нацгвардии около 80 щитов. По его словам, активисты вечером планировали использовать щиты во время перемещения по центру столицы. Возвращать щиты они отказались, в связи с чем полиция отобрала часть силой.

"На улице Липской несколько десятков митингующих пытались пронести некоторые предметы без проверки, но полиция не допускает этого… С помощью этих предметов осуществляется перекрытие улицы Грушевского незаконным образом, блокируется фактически центральная магистраль Киева… Мы ведем переговоры с протестующими, народными депутатами, которые подстрекают к таким действиям, но пока результата нет. Хотя это был бы приемлемый вариант для всех", — сказал Крищенко в четверг.

Он добавил, что продолжаются переговоры с организаторами митинга и активистами о выдаче щитов. "Часть мы вчера изъяли. С митингующими с самого начала ведутся переговоры, работает наша антиконфликтная группа, которая разъясняет наши требования — вернуть имущество Нацгвардии и требование не пытаться ходить с этими щитами по центральной части Киева. Но никакой реакции от митингующих нет", — сообщил Крищенко.

По его словам, серьезных нарушений в ходе митинга пока не зафиксировано, хотя периодически случаются мелкие перепалки с активистами. На данный момент полиция никого не задерживала, а активисты, которые были доставлены в участки накануне, освобождены после составления административных протоколов.

"Мелкие провокации есть постоянно, это и прямые угрозы в адрес военнослужащих Нацгвардии, Нацполиции, попытки пронести вещи без контроля, оскорбления… Полиция не будет реагировать на мелкие провокации, она будет реагировать только на преступные действия, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье киевлян, в том числе и военнослужащих", — добавил начальник полиции Киева.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента Петра Порошенко.

Митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Во вторник вечером между протестующими и правоохранителями произошло несколько столкновений.