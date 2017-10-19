Полиция ведет переговоры с митингующими у Рады о разблокировании улицы

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости. Полиция ведет переговоры с участниками митинга возле Верховной рады Украины о разблокировании проезжей части улицы Грушевского, а также о выдаче украденных у Нацгвардии защитных щитов, сообщил в четверг журналистам начальник главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.
"На улице Липской несколько десятков митингующих пытались пронести некоторые предметы без проверки, но полиция не допускает этого… С помощью этих предметов осуществляется перекрытие улицы Грушевского незаконным образом, блокируется фактически центральная магистраль Киева… Мы ведем переговоры с протестующими, народными депутатами, которые подстрекают к таким действиям, но пока результата нет. Хотя это был бы приемлемый вариант для всех", — сказал Крищенко в четверг.
Он добавил, что продолжаются переговоры с организаторами митинга и активистами о выдаче щитов. "Часть мы вчера изъяли. С митингующими с самого начала ведутся переговоры, работает наша антиконфликтная группа, которая разъясняет наши требования — вернуть имущество Нацгвардии и требование не пытаться ходить с этими щитами по центральной части Киева. Но никакой реакции от митингующих нет", — сообщил Крищенко.
"Мелкие провокации есть постоянно, это и прямые угрозы в адрес военнослужащих Нацгвардии, Нацполиции, попытки пронести вещи без контроля, оскорбления… Полиция не будет реагировать на мелкие провокации, она будет реагировать только на преступные действия, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье киевлян, в том числе и военнослужащих", — добавил начальник полиции Киева.
Митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Во вторник вечером между протестующими и правоохранителями произошло несколько столкновений.