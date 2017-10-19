Верховная рада запустила процедуру по отмене депутатской неприкосновенности

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Верховная рада направила на экспертизу в Конституционный суд два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности. Принятие такого закона — одно из основных требований участников митинга, который уже несколько дней проходит у стен украинского парламента.
Отменить депутатскую неприкосновенность предполагается с 1 января 2020 года.
За то, чтобы отправить этот законопроект на экспертизу в Конституционный суд, проголосовали 336 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Второй аналогичный законопроект внесла в Раду группа депутатов. От президентского варианта он отличается тем, что депутатская неприкосновенность будет отменена сразу же по вступлении закона в силу, то есть со дня официального опубликования. Решение направить этот документ на экспертизу поддержали 328 человек.
Сейчас депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в Конституции Украины. Об их отмене речь шла еще летом 2015 года, когда Конституционный суд дал положительное заключение по поправкам в Основной закон. Но тогда документ так и не внесли в Раду из-за того, что он не нашел среди депутатов необходимой поддержки. Но теперь, после того как парламент утвердил судебную реформу, предусматривающую отмену судейской неприкосновенности, к вопросу о неприкосновенности депутатов вернулись снова.
Уже в феврале?
Изменение Конституции требует длительной и специальной процедуры. Теперь Конституционный суд должен дать заключение о конституционности предлагаемых изменений. Если заключение будет позитивным, то Рада может принять законопроект в первом чтении. Для этого нужно минимум 226 голосов, предполагается, что документ поддержат 300 парламентариев.
"Следует отдать должное депутатам — сегодня они сделали ответственный политический шаг к отмене собственной привилегии. Считаю, что уже на следующей сессии Верховная рада не потеряет смелости и даст 300 голосов за окончательное и бесповоротное решение этой проблемы", — написал он на своей странице в Facebook.
Як і обіцяли, недоторканність в Україні буде ліквідована. Минулого року необмеженого імунітету ми позбавили суддів. Сл…Опубликовано Петро Порошенко 19 октября 2017 г.
"То, что украинский парламент вообще рассматривает данный законопроект, это создает иллюзию, что выполняются какие-то требования людей, которые пришли с протестами под Верховную раду. Почему иллюзию? Потому что парламент уже не раз обращался к этому вопросу и не раз принимал решение отправить данную инициативу на рассмотрение в Конституционный суд. Дело в том, что депутатская неприкосновенность – это конституционная норма. И для того, чтобы внести изменения в Конституцию, нужна достаточно длительная и практически малореализуемая процедура, которая затягивается на месяцы и месяцы. Собственно говоря, по этому пути и пошли Порошенко и парламентское большинство", – сказал он в эфире радио Sputnik.
Сдержанные аплодисменты
К митингующим обратился депутат Юрий Деревянко, который назвал голосование "первым успехом митинга". При этом он призвал участников акции не расходиться, поскольку Рада еще должна рассмотреть законопроекты об избирательной реформе.
Кроме того, он огласил новое требование участников митинга к Порошенко.