Верховная рада запустила процедуру по отмене депутатской неприкосновенности

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Верховная рада направила на экспертизу в Конституционный суд два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности. Принятие такого закона — одно из основных требований участников митинга, который уже несколько дней проходит у стен украинского парламента.

Президент Петр Порошенко 17 октября внес в Раду законопроект об исключении из статьи 80 Конституции Украины нормы, в соответствии с которой депутатов нельзя привлекать к уголовной ответственности, задерживать или арестовывать без согласия Верховной рады. При этом народные избранники, как и прежде, не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление и клевету.

Отменить депутатскую неприкосновенность предполагается с 1 января 2020 года.

За то, чтобы отправить этот законопроект на экспертизу в Конституционный суд, проголосовали 336 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Второй аналогичный законопроект внесла в Раду группа депутатов. От президентского варианта он отличается тем, что депутатская неприкосновенность будет отменена сразу же по вступлении закона в силу, то есть со дня официального опубликования. Решение направить этот документ на экспертизу поддержали 328 человек.

"Мы, как и обещали, поставили этот вопрос на голосование и приняли позитивное решение. Парламент продемонстрировал способность к диалогу с обществом и показал готовность к снятию депутатской неприкосновенности", — сказал спикер Рады Андрей Парубий.

Сейчас депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в Конституции Украины. Об их отмене речь шла еще летом 2015 года, когда Конституционный суд дал положительное заключение по поправкам в Основной закон. Но тогда документ так и не внесли в Раду из-за того, что он не нашел среди депутатов необходимой поддержки. Но теперь, после того как парламент утвердил судебную реформу, предусматривающую отмену судейской неприкосновенности, к вопросу о неприкосновенности депутатов вернулись снова.

Уже в феврале?

Изменение Конституции требует длительной и специальной процедуры. Теперь Конституционный суд должен дать заключение о конституционности предлагаемых изменений. Если заключение будет позитивным, то Рада может принять законопроект в первом чтении. Для этого нужно минимум 226 голосов, предполагается, что документ поддержат 300 парламентариев.

Порошенко рассчитывает, что это случится на следующей сессии парламента, которая начнется в феврале 2018 года.

"Следует отдать должное депутатам — сегодня они сделали ответственный политический шаг к отмене собственной привилегии. Считаю, что уже на следующей сессии Верховная рада не потеряет смелости и даст 300 голосов за окончательное и бесповоротное решение этой проблемы", — написал он на своей странице в Facebook.

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При этом бывший депутат Верховной рады, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб считает, что направление законопроекта в Конститутционный суд лишь затягивает процесс его принятия. Однако формально украинские власти соблюдают требования протестующих.

"То, что украинский парламент вообще рассматривает данный законопроект, это создает иллюзию, что выполняются какие-то требования людей, которые пришли с протестами под Верховную раду. Почему иллюзию? Потому что парламент уже не раз обращался к этому вопросу и не раз принимал решение отправить данную инициативу на рассмотрение в Конституционный суд. Дело в том, что депутатская неприкосновенность – это конституционная норма. И для того, чтобы внести изменения в Конституцию, нужна достаточно длительная и практически малореализуемая процедура, которая затягивается на месяцы и месяцы. Собственно говоря, по этому пути и пошли Порошенко и парламентское большинство", – сказал он в эфире радио Sputnik.

Сдержанные аплодисменты

Участники митинга у здания Верховной рады внимательно следили за ходом голосования и после принятия решения сдержанно приветствовали его аплодисментами.

К митингующим обратился депутат Юрий Деревянко, который назвал голосование "первым успехом митинга". При этом он призвал участников акции не расходиться, поскольку Рада еще должна рассмотреть законопроекты об избирательной реформе.

Кроме того, он огласил новое требование участников митинга к Порошенко.

Бессрочная акция у стен парламента, организованная националистическими партиями "Свобода" и "Национальный корпус", а также "Движением новых сил" Михаила Саакашвили, "Батькивщиной", "Самопомощью" и другими организациями, продолжается четвертый день. Протестующие разбили у здания Рады палатки, привезли полевую кухню. Несколько раз между участниками митинга и полицейскими вспыхивали стычки. Накануне полиции пришлось применить слезоточивый газ после того, как активисты отказались отдавать украденные у правоохранителей щиты. В столкновениях никто не пострадал, полицейские задержали 11 человек.

"Мы сегодня требуем от президента немедленно внести на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект об антикоррупционном суде. Мы требуем, чтобы президент это сделал немедленно, до конца сегодняшнего дня", — сказал депутат под одобрительный гул толпы.