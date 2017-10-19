В палаточном городке у Рады Саакашвили накормили супом

КИЕВ, РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили посетил в четверг палаточный городок у Верховной рады Украины и ознакомился с бытом проживающих в нем активистов; его накормили супом, ему понравилось, передает корреспондент РИА Новости.

Саакашвили в сопровождении своих сторонников долго гулял по территории лагеря протестующих, общался с людьми, делал селфи, раздавал автографы. Также Саакашвили зашел на полевую кухню палаточного городка. Повара угостили его кружкой супа с мясом, который ему понравился

"Очень вкусно", — сказал Саакашвили.

Он заявил журналистам, что в палаточном городке находятся очень "хорошие, интеллигентные люди". По его словам, власть постоянно пытается создать напряженность вокруг палаточного городка, чтобы создать впечатление у общественности, что в акции принимают участие маргиналы.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады.

Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента Петра Порошенко.

Главными итогами первого дня митинга, который не увенчался выполнением ни одного из требований митингующих, стало объявление акции бессрочной, до выполнения всех требований протестующих, и последовавшая после этого потасовка между активистами и полицией, пытавшихся помешать установлению палаток на площади перед Радой.