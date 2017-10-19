ООН выразила обеспокоенность сообщениями о насилии в Киркуке

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. ООН выразила обеспокоенность сообщениями о насилии в иракских городах Киркук и Туз-Хурмату, сообщается в заявлении миссии ООН по оказании помощи Ираку (UNAMI).

"ООН обеспокоена сообщениями, касающимися разрушения и разграбления домов, организаций и политических отделений, принудительного перемещения граждан, в основном курдов, из спорных районов", — говорится в заявлении.

ООН обращается к правительству Ирака с просьбой принять меры, "пресечь нарушения и следить за тем, чтобы все граждане были защищены, и чтобы виновные в совершении актов насилия, запугивания и принудительного перемещения граждан были привлечены к ответственности", добавляется в сообщении.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), за последние дни более 60 тысяч человек в районах вокруг Киркука были перемещены, при этом большинство из них возвращается назад. "Власти подтвердили, что большинство перемещенных семей из Киркука уже возвращаются в свои дома в городе", — заявила координатор по гуманитарным вопросам по Ираку Лиз Гранде.

Иракские военные и шиитское ополчение ранее провели операцию по восстановлению власти Багдада в спорных с курдами районах, в первую очередь, в провинции Киркук. Районы в последние годы находились под управлением курдской автономии, но не входили в нее по конституции. Спор вокруг них обострился после проведения курдами референдума о независимости без согласия Багдада 25 сентября. На референдуме за отделение от Ирака проголосовали около 93% курдов.