National Interest: США нечего противопоставить российским С-400

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Российские зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф" меняют правила игры на Ближнем Востоке, пишет The National Interest.

Причина в том, что этот комплекс может запускать ракеты-перехватчики разных типов, отмечает автор статьи Стивен Брэйен. Речь идет о четырех типах ракет: 40Н6Е (дальность — 400 км), 48Н6 (250 км), 9М96Е2 (120 км) и 9М96Е (40 км). Американские системы "Пэтриот", к примеру, могут запускать только одну зенитную ракету на расстояние 96 километров, сравнивает автор.

Одним из главных достоинств российских систем он называет ракету 9М96Е2. Она развивает скорость до 15 М (около пяти тысяч метров в секунду) и может сбивать цели, летящие очень низко над поверхностью Земли (около пяти метров).

Брэйен ссылается на доктора Карло Коппа, эксперта по исследованиям воздушно-космического пространства, который отметил, что С-400 могут быть оснащены радиолокаторами обнаружения и захвата, предназначенными для уничтожения таких современных стелс-самолетов, как F-22 и F-35.

Разработки технологий невидимости связаны с малозаметностью для частотного диапазона X, которые чаще всего используются как в военных, так и в гражданских целях. Со временем вся система ПРО США и их союзников, основанная в первую очередь на X-диапазоне, устареет, потому что Россия и Китай активно развивают технологии невидимости для своих ракет и самолетов, подчеркивает Брэйен.

В свою очередь, достоинством ракет большой дальности С-400 является их способность поражать цели, расположенные за пределами зоны ПВО, в том числе самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.

По словам Бэайена, решение Саудовской Аравии — "верного сателлита США"- приобрести российские системы стало серьезным ударом для Вашингтона и его европейских союзников.

Перед этим сделку на 2,5 миллиарда долларов о покупке С-400 с Москвой заключила Турция. Еще одной страной, которая, возможно, приобретет российские ЗРК, станет Египет. При этом у многих странах, в том числе у Греции, Китая и Индии, уже есть системы С-300.