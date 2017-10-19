Тиллерсон посетит Саудовскую Аравию и Катар, заявили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон начнет ранее объявленную поездку в Азиатский регион 20-27 октября с визита в Саудовскую Аравию, а затем в Катар, говорится в заявлении госдепартамента.

"В Эр-Рияде госсекретарь Тиллерсон примет участие в первом заседании Совета по координации между правительствами Саудовской Аравии и Ирака. Госсекретарь также встретится с различными саудовскими лидерами и обсудит конфликт в Йемене, продолжающийся спор между странами Залива, Иран и ряд других важных региональных и двусторонних вопросов", — говорится в заявлении.

"Госсекретарь Тиллерсон затем поедет в Доху, где встретится с лидерами Катара и военными представителями США, чтобы обсудить совместные усилия по борьбе с терроризмом, продолжающийся спор между странами Залива и другие региональные и двусторонние вопросы, включая Иран и Ирак", — уточнили в госдепе.

В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, и прекратили с ним всякое сообщение.