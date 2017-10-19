В ОАЭ появился первый министр по развитию искусственного интеллекта

Первый в мире робот-полицейский в Дубае, ОАЭ. Архивное фото

Первый в мире робот-полицейский в Дубае, ОАЭ. Архивное фото

ДУБАЙ, 19 окт — РИА Новости. Вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум объявил о новых назначениях в кабинете министров, в частности, в ОАЭ назначен первый в истории госминистр по развитию искусственного интеллекта, им стал 27-летний Омар бен Султан.

"Новое правительство — это правительство новых эмиратцев. Чтобы развивать знание. Поддерживать исследования и науку", — написал премьер в своем аккаунте в Twitter.

Ранее на этой неделе он объявил о запуске стратегии ОАЭ по искусственному интеллекту как одном из направлений, которое страна намерена развивать.

Еще до объявления о назначениях правитель Дубая написал в своем аккаунте в соцсети, что они будут означать "омоложение состава, катализатор перемен и подготовку к новому этапу на пути нации".

Кроме того, на пост госминистра, ответственного за науку высоких технологий, назначена 30-летняя Сара аль-Амири. В частности, она будет отвечать за миссию ОАЭ на Марсе, которая заключается в освоении Красной планеты.

Всего в обновленном кабинете появилось шесть новых лиц.