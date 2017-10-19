Дело на 6,4 миллиарда: суд в Киеве постановил взыскать имущество "Газпрома"

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Хозяйственный суд Киева постановил взыскать все имущество "Газпрома" по делу о "злоупотреблении монопольным положением". Штраф может составить 171 миллиард гривен (около 6,4 миллиарда долларов), сообщил глава украинского Минюста Павел Петренко.

"Проще говоря, если до сих пор можно было взыскать только средства "Газпрома", размещенные в банках, то теперь взыскание распространяется на все имущество должника", — написал Петренко на своей странице в Facebook.

Поводы для штрафа

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2015 году выписал "Газпрому" штраф на 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов) за якобы злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа. Компания претензии отвергла, заявив, что не ведет предпринимательской деятельности в стране, а лишь передает газ "Нафтогазу".

Однако "Газпрому" не удалось добиться отмены этого решения, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты.

Иск на итоговую сумму около 6,4 миллиарда долларов был удовлетворен судом в декабре прошлого года, однако "Газпром" подал апелляцию.

Шестнадцатого мая Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассационную жалобу "Газпрома", требовавшего отменить решение судов предыдущих инстанций о принудительном взыскании штрафа.

Дальнейшие шаги Киева

В начале июня глава минюста Украины Павел Петренко заявил, что Киев будет добиваться ареста имущества "Газпрома" в других странах для взыскания антимонопольного штрафа.

"Понимая, что активов на 172 миллиарда гривен на территории Украины, которые принадлежали бы "Газпрому", нет, мы будем двигаться в другие страны, где есть соответствующие активы и денежные средства, и поднимать вопрос о выполнении украинских решений и в будущем международных решений о взыскании с "Газпрома" задолженности", — сказал он.

По словам украинского министра, Киев уже взыскал первые суммы с "Газпрома".

Ранее суд в Киеве подтвердил законность и разрешил списать дивиденды "Газтранзита" на сумму около 80 миллионов гривен в счет погашения штрафа "Газпрома".

Зарегистрированное в Киеве частное акционерное общество "Газтранзит" — аффилированное с "Газпромом" лицо, на 40% принадлежащее российскому газовому холдингу.

Ответ "Газпрома"

В "Газпроме", в свою очередь, планируют обратиться в Верховный суд Украины, а также в международные инстанции.

По мнению адвоката, специалиста по международному праву Марии Ярмуш, претензии Киева к "Газпрому" — это "просто репутационный проект".

По ее словам, "Газпром" на Украине соблюдает законодательство, никаких нарушений со стороны компании не существует. Ярмуш добавила, что претензии к концерну необоснованны и незаконны.

По ее словам, Киев просто ищет способ пополнить бюджет. Ярмуш добавила, что в вопросе выставления штрафов к "Газпрому" еще рано ставить точку.

В конце мая замначальника юридического департамента "Газпрома" Сергей Кузнец рассказал, что в компании считают незначительными перспективы взыскания Киевом "задолженности" за пределами страны.

"Старая история"

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, комментируя решение киевского суда в эфире радио Sputnik, также предположил, что Украина в деле против "Газпрома" ничего добиться не сможет.

"Это старая история. В разных инстанциях Киев пытается отстоять свою задачу — получить как можно больше денег с "Газпрома". Причем сами признаются, что никакого имущества на шесть миллиардов у "Газпрома" нет на территории Украины. Нашли какие-то копейки, и с трудом пытаются их отсудить", — сказал эксперт.

По его словам, арестовывать газ в транзитной трубе Киев боится, так как топливо принадлежит европейским компаниям.

"Говорят, мол, будем искать активы "Газпрома" в других странах, подразумевая Европу, и там их арестовывать. Но пока никто не возжелал им в этом помочь, потому что никто не хочет ссориться с Россией из-за амбиций украинских руководителей", — отметил Сергей Правосудов.

Он добавил, что все усилия Украины сведутся к публичным скандалам и ничем положительным для нее не закончатся.