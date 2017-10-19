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В мире

В шаге от независимости: в Каталонии изучают опыт Крыма и Донбасса

17:1619.10.2017
(обновлено: 17:21 19.10.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУчастники референдума о независимости Каталонии ожидают результатов голосованияУчастники референдума о независимости Каталонии ожидают результатов голосования
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Игорь Гашков. Противостояние между Мадридом и Барселоной входит в решающую стадию. По требованию Испании Каталония должна 19 октября дать окончательный ответ о том, считает ли она себя независимой страной или нет. Молчание центральные власти посчитают знаком согласия. Это значит: если Барселона не откажется от претензии на независимость сегодня, Мадрид начнет действовать.

© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкЖители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Жители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии

Накануне исторических событий в Барселоне тихо. Сторонники независимости (два миллиона голосов в ходе референдума, три миллиона участников марша за отделение) и их противники (1,5-миллионная демонстрация юнионистов, полицейские, попытавшиеся сорвать голосование) — уже успели высказаться. В кафе вдоль средиземноморского берега горожане обсуждают перспективы независимого существования. Некоторые не верят, что отделение состоится. Другие опасаются глубокой экономической рецессии. Третьи вспоминают опыт регионов, изменивших свою судьбу в недавнем прошлом, — Крыма и Донбасса.

"Так ли уж вероятно, что наш народ, западный народ, согласится терпеть все неудобства, связанные с обретением независимости через открытый конфликт? Вот вопрос, на который трудно ответить. В Донбассе все было по-другому: они встретили момент истины с оружием в руках", — рассказал корреспонденту РИА Новости активист каталонской организации "Мы каталонцы" Ллоренс Перрие Альбанелль. "Кроме того, сейчас у нас нет армии. Вместо нее — лишь автономный корпус полиции. Отсутствует и обязательная воинская служба, а значит, нет и военной подготовки у людей. Ситуация совсем не такая, как у Донбасса, который быстро сформировал свои вооруженные силы, чтобы защитить самостоятельность", — добавляет Перрие Альбанелль.

Украинский журналист Андрий Мовчан, проживающий в Барселоне, также видит сходство между событиями на Украине и в Испании, хотя и с другой стороны. "В этих ситуациях есть нечто общее, но есть и разница. Начнем с того, что объединяет. Каталонское движение за независимость добилось почти невозможного: в Испании вновь появились неонацисты. На демонстрациях в поддержку единства страны кидали зигу, уровень патриотизма, обычно умеренный, теперь зашкаливает. Ситуация на Украине много хуже, но кое-какое сходство все же просматривается. А что касается разницы, то Каталонию, в отличие от Крыма и Донбасса, во внешнем мире не поддерживает никто". О том же говорит и Перрие Альбанелль: "То, что у нас в нашей борьбе за отделение нет союзников, — возможно, самая большая ошибка, допущенная руководством", — считает он.

© РИА Новости . Игорь ГашковНадпись в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне
© РИА Новости . Игорь Гашков
Надпись в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне

Русские против отделения

Ситуация у парламента Каталонии в Барселоне. Архивное фото
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Каталония объявит о независимости, если Испания приостановит ее автономию
В русскоговорящей диаспоре Барселоны планы отделения Каталонии от Испании не пользуются практически никакой поддержкой. "Я испытала страх, узнав об этом, — рассказала РИА Новости Ольга, уроженка Латвии, постоянно проживающая в Каталонии. — Мое детство пришлось на распад Советского Союза, мои родственники оказались по разные стороны границы, экономические и культурные связи рушились, требовались визы. У меня нет никакого желания пережить это еще раз", — говорит она.  Другие выходцы из постсоветского пространства признавались РИА Новости, что в Каталонии их привлекает материальная стабильность. Разделение с Испанией, временный выход из Европейского союза способны обрушить их уже сбывшуюся мечту.

"Есть немало от социального снобизма в отношении преуспевающих русскоязычных к независимости, — говорит Андрий Мовчан. — Они видят, что самые богатые из каталонцев — против, более бедные за, и ассоциируют себя с первыми". "Одна моя знакомая так и говорила мне: среди тех, с кем я имею дело, все против независимости", — добавляет он.

Социальное разделение действительно оказывает влияние на отношение местных жителей к перспективе отделения от Испании, поскольку накладывается на поколенческую разницу. Более преуспевающие, но теперь пожилые люди учились в испаноязычных школах, в том числе при режиме Франко. Молодежь, часто страдающая от безработицы, получала образование в период, когда все программы среднего образования были переведены на каталонский язык. "Поэтому я считаю, что в перспективе Каталония обязательно отделится: вся молодежь за независимость, их учили в школах по-каталонски", — говорит Мовчан.

© РИА Новости / Игорь ГашковКнига "Испания должна быть уничтожена" в магазине Барселоны
© РИА Новости / Игорь Гашков
Книга "Испания должна быть уничтожена" в магазине Барселоны

"Каталония — не колония, Рахой плохой"

Всеобщая забастовка в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне. Архивное фото
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Каталония подвела окончательные итоги референдума о независимости
Перспективы обретения независимости, вероятные исторически, в обозримом будущем  вызывают серьезные сомнения. "Независимость будет сопровождаться рецессией, экономические показатели серьезно снизятся", — говорит Ольга. На вопрос, отдают ли себе отчет в этом каталонцы, она отвечает так: "Каталонские СМИ фактически никак не затрагивают эту тему. Они подают события иначе. Об экономическом спаде говорят испанские медиа, к которым прислушиваются не все, а в каталонских изданиях преобладают эмоции. Перед референдумом на одном каталонском телеканале крутили ролик: выбирайте, вы за независимую республику или за непопулярного премьера Испании Мариано Рахоя. Как тут не выбрать первое?" 

Сторонник каталонской независимости, местный политический активист Энрик Равелло рассказал РИА Новости, что не верит в долгую рецессию. "Пройдет всего несколько месяцев, и все вернется на круги своя, наша страна обладает большой экономической продуктивностью. Зато каталонцы будут сами управлять своими доходами, не отчисляя значимую часть их Испании, как происходит до сегодняшнего дня", —  заявляет Равелло.

© РИА Новости / Игорь ГашковПлакат в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне
© РИА Новости / Игорь Гашков
Плакат в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне

Русскоязычные собеседники РИА Новости подтвердили, что отказ от выплат в пользу общего бюджета — популярная тема среди сепаратистов. "Они знают, что остальная Испания, особенно юг, живет гораздо беднее. Жителей Андалусии или Мурсии обвиняют в лени, а кроме того, в коррупции. Возник собирательный образ дядюшки Пепе, который живет на юге и предается безделью. А когда с севера ему переводят деньги на развитие инфраструктуры, Пепе ворует: сажает оливковые деревья, потом рубит их, чтобы получить деньги на посадку новых", — рассказывает Ольга.

Все вместе это рождает чувство, что Каталония превращена Мадридом в колонию, а в благодарность за финансовую помощь не получает ничего. "В 2006-2010 годах в регионе действовал особый статут, наделявший край рядом привилегий, особенно фискальных. Затем Конституционный суд переписал 14 статей документа, сославшись на то, что по историческим причинам Каталония не может претендовать на такой же уровень автономии, как Страна басков или Наварра. Приводилось в качестве аргумента, что Наварра являлась средневековым королевством, а Каталония нет. Никто в Барселоне не готов был принять такую логику", — рассказывает Андрий Мовчан.

© РИА Новости / Игорь ГашковГраффити на стене в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне
© РИА Новости / Игорь Гашков
Граффити на стене в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне

На нерассудительное вмешательство суда — Мадрид явно не ожидал таких последствий —  Каталония ответила настоящим взрывом местного патриотического чувства: сторонники отделения, которых в 2000-х насчитывалось не более 10 процентов, заполучили в свои ряды локальную элиту. Тогда же за отделение от Испании стал высказываться нынешний глава региона Карлес Пучдемон и его предшественник, с тех пор осужденный за сепаратизм Артур Мас. Независимость превратилась в навязчивую идею для молодежи, особенно той ее части, которой кажется, что ей нечего терять: за отделение стали высказываться как правые, так и те, кто обычно выступает против новых границ — леворадикалы, феминистки, социал-демократы, антиглобалисты. 

© РИА Новости / Джорди БойшареуПерейти в фотобанкКарлес Пучдемон во время церемонии подписания декларации о независимости Каталонии в каталонском парламенте. 10 октября 2017
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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Карлес Пучдемон во время церемонии подписания декларации о независимости Каталонии в каталонском парламенте. 10 октября 2017

"Долой испанскую монархию!"

Столкновения с испанскими полицейскими в Барселоне, Испания. 1 октября 2017
© AP Photo / Emilio Morenatti
Минюст Испании призвал сделать все, чтобы Каталония не стала независимой
Спорное с исторической точки зрения решение испанских властей сократить каталонскую автономию естественно рассматривать как продолжение мирового экономического кризиса, начавшегося в 2008 году и полностью накрывшего Испанию к 2010-му. В неблагоприятных экономических условиях Мадриду понадобился максимум солидарности, которую ему могли бы предоставить регионы страны, в том числе и в деликатном финансовом вопросе. Для Каталонии это означало, что ее вклад в обеспечение государства повышается, тогда как уровень автономии, напротив, понижен. Спор о том, настолько ли дорого Барселоне единство с Мадридом, чтобы платить за него по полной, с неизбежностью оказался на повестке дня.  

"Каталонцы не против Испании, они против испанского государства, которое в этом случае проявило себя во всей красе", — говорит Ольга. "Они часто упоминают о франкизме и считают, что современная Испания, несмотря на то что является демократией, не избавилась от своего диктаторского прошлого", — развивает ту же мысль Андрий Мовчан.

Источник РИА Новости в русской диаспоре высказывает такое же мнение: каталонцы, возмущенные грубостью Мадрида, все же могли бы примириться с Испанией, если бы та пошла на серьезные уступки в том, что касается устройства власти: отправила бы в отставку премьера и пересмотрела конституционный порядок, упразднив средневековую по происхождению монархию. "Король здесь всеобщий аллерген, каталонцы постоянно задаются вопросом, ради чего им кормить короля, который ассоциируется с Франко, ведь решение возродить монархию принял он", — соглашается Андрий Мовчан. Собеседник РИА Новости добавляет, что диктатор особенно ненавистен каталонцам за то, что во время своего правления репрессировал их язык и культуру. Плакаты "не голосуй" с изображением Франко действительно можно увидеть повсюду в Каталонии.

© РИА Новости / Игорь ГашковПлакат "No votes" на улицах Барселоны
© РИА Новости / Игорь Гашков
Плакат "No votes" на улицах Барселоны

 

Однако логика развития событий едва ли подталкивает Мадрид и Барселону к компромиссу. Премьер Мариано Рахой, пользовавшийся слабой поддержкой до начала каталонского кризиса, серьезно увеличил ее, благодаря тому что занял непримиримую позицию. Вокруг него объединилась вся Испания, которая не мыслит себе пересмотра границ государства.  Идти на уступки, пользуясь такой весомой поддержкой, главе кабинета невыгодно. Со своей стороны, председатель женералитета Каталонии Карлес Пучдемон также зависит от мнения улицы, приобретает или теряет популярность в прямой связи с радикальностью своих действий. Обе стороны, таким образом, неудержимо движутся к конфронтации.

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