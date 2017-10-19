ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в четверг район Донецкой фильтровальной станции из танка и крупнокалиберного стрелкового оружия, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.
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"Сегодня, 19 октября 2017 года, в 9.45 представители ВС РФ в СЦКК встретились с представителями СММ ОБСЕ на Ясиноватском блокпосту для дальнейшего совместного следования на территорию ДФС с целью возобновления технического обслуживания камеры видеонаблюдения СММ ОСБЕ, которое вчера было прервано из-за обстрелов территории станции с позиций ВСУ", — сказал представитель СЦКК.
В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что украинские силовики произвели обстрел района станции. После прекращения огня, представители РФ в СЦКК и наблюдатели СММ проследовали на территорию Донецкой фильтровальной станции.
Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.