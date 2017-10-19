Меркель призвала Совет ЕС сократить поддержку Турции

БРЮССЕЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Совет ЕС должен сообща принять решение о сокращении поддержки Турции, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, прибыв на саммит ЕС в Брюссель.
По словам Меркель, "с демократической точки зрения, развитие в стране (Турции) очень негативное". Речь идет не только о задержаниях многих граждан ФРГ, но и об общей тенденции развития "принципа верховенства права в неправильном направлении", считает канцлер.
По данным агентства dpa, финансовая поддержка Турции как страны, ведущей переговоры о вступлении в ЕС, составляет 4,45 миллиарда евро до 2020 года.
В свою очередь, турецкий президент Тайип Эрдоган неоднократно ставил под вопрос пользу вступления в ЕС для его страны. Турецкий лидер ранее заявил, что ЕС заставляет Турцию ждать, тогда как его страна готова к прекращению переговоров о вступлении в Евросоюз и не нуждается в членстве в объединении.