ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. В районе Донецка силовики разбросали листовки с изображением министра обороны США Джеймса Мэттиса и обещанием "скоро прийти", рассказал журналистам замглавы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

"Был сброс с беспилотника листовок в районе промзоны, Спартака (поселок под контролем ДНР — ред.). С таким сталкиваемся впервые. На одной стороне (листовки) — министр обороны США, на другой — воин с флагом Украины на шевроне. И надпись: "Мы придем. Скоро", — сказал Басурин, продемонстрировав одну из листовок.

По его словам, всего самолет сбросил около сотни листовок. Басурин не исключил, что это "один из элементов пропагандисткой войны, которую ведет Украина".