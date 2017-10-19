МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Ветеринары выяснили, почему у старейшей в мире черепахи Джонатана с 1991 года нет потомства. Оказалось, что на протяжении 26 лет он спаривался не с самкой Фредерикой, а самцом Фредериком, сообщает Daily Mail.

Ветеринары объяснили, что 186-летний Джонатан, потерявший зрение и обоняние, не мог отличить самку от самца. Почему это не получилось у работников зоопарка, издание не поясняет.

Джонатан живет на острове Святой Елены, который входит в состав Британских заморских территорий, с 1882 года. Тогда еще молодую черепаху подарили местному губернатору сэру Спенсеру Дэвису. За время жизни Джонатана на острове сменилось уже 28 губернаторов.

Джонатан изображён на обратной стороне пятипенсовой монеты Святой Елены.