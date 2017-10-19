Коалиции на Ближнем Востоке не имеют общих целей, заявил бывший посол США

Последствия авиаударов коалиции во главе с США по позициям ИГ на севере Ракки, Сирия. Архивное фото

Последствия авиаударов коалиции во главе с США по позициям ИГ на севере Ракки, Сирия. Архивное фото

МАНАМА (Бахрейн), 19 окт — РИА Новости. Коалиции на Ближнем Востоке не имеют общих целей и не стремятся прийти к согласию, считает бывший посол США в Афганистане, глава американской академии дипломатии Рональд Ньюманн.

"Наиболее важная вещь для разных коалиций, существующих на Ближнем Востоке, — выработать общую политику, но на сегодняшний день между ними нет согласия и отсутствуют общие цели", — сказал Ньюманн на конференции MEMAC, посвященной коалициям и альянса на Ближнем Востоке.

Он отметил, что не видит процесса сближения между разными альянсами в регионе из-за нежелания их участников слушать друг друга.

"Нужно больше пытаться услышать друг друга, а также предпринимать больше дипломатических усилий, чтобы прийти к согласию и выработать общую позицию против существующих угроз, в первую очередь терроризма", — считает глава дипломатической академии.

Конференция MEMAC проходила в Бахрейне в рамках первой выставки вооружений BIDEC.