В Афганистане одиннадцать полицейских погибли при атаке талибов*

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Одиннадцать полицейских погибли и четверо пострадали в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан"* на юго-западе Афганистана, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на местных чиновников.

По сообщениям официальных лиц, первое нападение произошло вечером в среду в провинции Нимроз на трассе "Зарандж-Деларам". В результате нападения талибов* на пункт безопасности пять полицейских погибли, трое получили ранения.

Второй инцидент произошел ночью в провинции Фарах, где боевики "Талибана"* напали на полицейский участок.

Шесть полицейских погибли, один ранен. По сообщению агентства, полиции удалось ликвидировать шесть боевиков, еще восемь получили ранения.

Во вторник талибы также напали на полицейское управление в провинции Пактия. Жертвами нападения стали более 40 человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России.