В Афганистане одиннадцать полицейских погибли при атаке талибов*

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Одиннадцать полицейских погибли и четверо пострадали в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан"* на юго-западе Афганистана, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на местных чиновников.
Второй инцидент произошел ночью в провинции Фарах, где боевики "Талибана"* напали на полицейский участок.
Во вторник талибы также напали на полицейское управление в провинции Пактия. Жертвами нападения стали более 40 человек.
*Террористическая организация, запрещенная в России.