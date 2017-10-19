В миннефти Ирака сообщили о создании комитета по нефтедобыче в Киркуке

БАГДАД, 19 окт — РИА Новости. Министерство нефти Ирака основало специальный комитет по нефтедобыче в Киркуке, который оценит нынешнее состояние отрасли в провинции и даст рекомендации по ее скорейшему развитию, сообщил представитель министерства Асем Джихад в четверг.
"Министр нефти (Джабар аль-Лаиби — ред.) напрямую следит за работой министерского комитета и оперативного штаба, созданного в Северной нефтяной компании (NOC) с целью наблюдения и оценки нефтяной деятельности в провинции и скорейшей выработки рекомендаций и инициатив, необходимых для продвижения ситуации в нефтяной промышленности в провинции", — говорится в заявлении министерства.
Последние годы спорные районы вблизи курдской автономии Ирака находились под контролем курдской администрации, однако конфликт вокруг них обострился после проведения Иракским Курдистаном без согласия Багдада референдума о независимости. Федеральные власти в Багдаде приняли решение вернуть районы под свой контроль.