На Украине задержали депутата при попытке улететь в Германию, сообщили СМИ

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости. Украинские правоохранители задержали в аэропорту Киева при попытке вылететь в Германию депутата Верховной рады Борислава Розенблата, которого подозревают в причастности к легализации незаконной добычи янтаря; при себе у Розенблата были золото и бриллианты, сообщает в четверг украинское издание "Левый берег" со ссылкой на источник в аэропорту.

Ранее Соломенский районный суд Киева назначил Розенблату залог в размере 270 тысяч долларов. Депутат сообщил, что семья внесла за него залог.

"Сегодня в 11.00 (совпадает с мск) в аэропорту "Киев" (Жуляны) сотрудниками НАБУ (Национальной антикоррупционное бюро Украины — ред.) был задержан гражданин Украины, депутат Верховной рады Борислав Розенблат при попытке вылететь рейсом W67307 Киев-Кельн в Германию", — говорится в сообщении.

По данным издания, при себе у Розенблата были золото и бриллианты.

Ранее глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий заявил, что правоохранители заподозрили нескольких депутатов Рады, в том числе Розенблата, в причастности к легализации схемы незаконной добычи янтаря. Позднее украинский парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности и лишение неприкосновенности Розенблата, подозреваемого в злоупотреблении служебным влиянием и взяточничестве на сумму 280 тысяч долларов.

Незаконная добыча янтаря давно процветает в Ровенской и соседней Житомирской областях, а также других центрально-западных регионах Украины. На проблему уже обращал внимание президент Петр Порошенко, который требовал от правоохранителей наладить эффективную работу по прекращению контрабанды янтаря.

Эксперты-экологи отмечают, что незаконная добыча и контрабанда янтаря на Украине приводит к разрушению экологии и превращает отработанные места добычи "солнечного камня" в практически безжизненную пустыню, непригодную для дальнейшего использования. Ежегодно на Украине, по разным оценкам, нелегально добывают от 120 до 300 тонн янтаря.