МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Бойцы "Правого сектора"* присоединились к акции протеста у стен Верховной Рады и готовы штурмовать здание, сообщает портал "Страна.ua".

По данным издания, боевикам дали команду "не светиться и снять шевроны".

"Если сегодня Рада не проголосует за законы, у них команда идти на штурм парламента. Все в напряжении. Также он добавил, что в отеле "Киев" разместили 400 "титушек", которых сегодня выпустят против митингующих", — сообщает издание.

Кроме этого, бойцы "Правого сектора" рассказали журналистам, что точно знают, будто бы есть команда от Авакова зачистить площадь перед Радой.

Бессрочная акция оппозиции у здания парламента началась 17 октября. Они потребовали отменить депутатскую неприкосновенность, внести изменения в избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

Протестующие установили возле стен Рады палатки и полевую кухню. Среди митингующих были представители нескольких партий, в том числе националистических "Свободы" и "Национального корпуса", а также "Движения новых сил" Михаила Саакашвили.

*Запрещенная в России экстремистская организация