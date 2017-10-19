Себастьян Курц в пятницу получит мандат на формирование правительства

ВЕНА, 19 окт — РИА Новости. Председатель лидирующей на парламентских выборах Народной партии Себастьян Курц в пятницу получит мандат на формирование австрийского правительства, заявил президент республики Александр Ван дер Беллен.

© REUTERS / Dominic Ebenbichler Новый Курц. Следующий канцлер Австрии будет держать Меркель в Штрахе "Завтра я отдам председателю набравшей больше всех голосов партии, лидеру Народной партии Себастьяну Курцу мандат на формирование правительства", — говорится в заявлении президента в его микроблоге в Twitter.

В четверг, как ожидается, будут официально объявлены итоги досрочных парламентских выборов. По последним данным МВД, социал-демократам удалось обойти правых, набрав 26,9% голосов избирателей против 26%. В настоящее время избирательной комиссии осталось досчитать порядка 36 тысяч бюллетеней, отданных по открепительным документам. Австрийская народная партия по-прежнему остается лидером голосования, набирая 31,5% голосов избирателей.

В парламент также проходят партии NEOS и "Список Петера Пильца" с 5,3% и 4,4% голосов соответственно, но не попадают бывшие в нем раньше "Зеленые", которые на этот раз получили лишь 3,8% голосов, не преодолев 4-процентный барьер.