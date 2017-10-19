Митингующие у Рады озвучили новое требование к Порошенко

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости. Участники митинга у здания Верховной рады Украины в Киеве приветствовали решение парламента о направлении законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности на анализ в Конституционный суд, организаторы протеста призвали митингующих не расходится до вечера и потребовали от президента до конца дня внести на рассмотрение Рады законопроект о создании антикоррупционных судов на Украине, передает корреспондент РИА Новости.

Участники митинга внимательно следили за ходом голосования в парламенте за направление законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности на рассмотрение КС и после принятия решения сдержанно приветствовали его аплодисментами.

К митингующим со сцены обратился депутат Рады Юрий Деревянко, который назвал голосование в парламенте "первым успехом митинга". Он призвал участников акции не расходиться и оставаться возле Рады, которая в 16.00 (совпадает с мск) должна рассмотреть законопроекты об избирательной реформе.

Кроме того, он озвучил требование участников митинга к президенту Украины Петру Порошенко. "Мы сегодня требуем от президента немедленно внести на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект об антикоррупционном суде… Мы требуем, чтобы президент это сделал немедленно, до конца сегодняшнего дня", — сказал депутат под одобрительный гул толпы.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии экс-президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке Порошенко.

Митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Во вторник вечером между протестующими и правоохранителями произошло несколько столкновений. В среду очередная потасовка произошла возле здания Рады, правоохранители применили слезоточивый газ. Полиция задержала 11 человек, пострадавших нет. В полиции пояснили, что стычка произошла из-за отказа митингующих отдавать украденные накануне у правоохранителей щиты.