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Митингующие у Рады озвучили новое требование к Порошенко

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2017 (300)
15:3119.10.2017
(обновлено: 15:37 19.10.2017)
268400
© РИА Новости / Андрей Лубенский Акция протеста в Киеве, УкраинаАкция протеста в Киеве, Украина
© РИА Новости / Андрей Лубенский

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости. Участники митинга у здания Верховной рады Украины в Киеве приветствовали решение парламента о направлении законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности на анализ в Конституционный суд, организаторы протеста призвали митингующих не расходится до вечера и потребовали от президента до конца дня внести на рассмотрение Рады законопроект о создании антикоррупционных судов на Украине, передает корреспондент РИА Новости.

Ситуация в Киеве, Украина
© РИА Новости / Андрей Лубенский
СМИ: депутатам Рады из-за митинга приходится носить накладные усы и парики
Участники митинга внимательно следили за ходом голосования в парламенте за направление законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности на рассмотрение КС и после принятия решения сдержанно приветствовали его аплодисментами.

К митингующим со сцены обратился депутат Рады Юрий Деревянко, который назвал голосование в парламенте "первым успехом митинга". Он призвал участников акции не расходиться и оставаться возле Рады, которая в 16.00 (совпадает с мск) должна рассмотреть законопроекты об избирательной реформе.

Кроме того, он озвучил требование участников митинга к президенту Украины Петру Порошенко. "Мы сегодня требуем от президента немедленно внести на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект об антикоррупционном суде… Мы требуем, чтобы президент это сделал немедленно, до конца сегодняшнего дня", — сказал депутат под одобрительный гул толпы.

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Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии экс-президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке Порошенко.

Митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Во вторник вечером между протестующими и правоохранителями произошло несколько столкновений. В среду очередная потасовка произошла возле здания Рады, правоохранители применили слезоточивый газ. Полиция задержала 11 человек, пострадавших нет. В полиции пояснили, что стычка произошла из-за отказа митингующих отдавать украденные накануне у правоохранителей щиты.

"Достали до самой печенки": массовая акция протеста в Киеве
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкНесколько тысяч человек с флагами политических партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Общественная позиция", а также ряда общественных организаций собрались во вторник возле здания Верховной рады в Киеве на массовую акцию протеста.Участники акции в поддержку крупной политической реформы в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Несколько тысяч человек с флагами политических партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Общественная позиция", а также ряда общественных организаций собрались во вторник возле здания Верховной рады в Киеве на массовую акцию протеста.
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкЦентр украинской столицы перед началом митинга был оцеплен полицией. Были перекрыты Лютеранская, Круглоуниверситетская и Шелковичная улицы, Крепостной переулок и улица Городецкого, частично закрыты улицы Грушевского, Институтская и Липская.Акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Центр украинской столицы перед началом митинга был оцеплен полицией. Были перекрыты Лютеранская, Круглоуниверситетская и Шелковичная улицы, Крепостной переулок и улица Городецкого, частично закрыты улицы Грушевского, Институтская и Липская.
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкПротестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.Акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкБывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на митинге около здания Рады потребовал, чтобы украинский лидер Петр Порошенко ушел в отставку.Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на акции в поддержку политической реформы в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на митинге около здания Рады потребовал, чтобы украинский лидер Петр Порошенко ушел в отставку.
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкМитингующие полностью заполнили площадь Конституции около здания парламента, а также часть прилегающих к нему улиц.Участники акции в поддержку политической реформы в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Митингующие полностью заполнили площадь Конституции около здания парламента, а также часть прилегающих к нему улиц.
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкИз-за митинга у здания Верховной рады Украины выставили двойное оцепление из бойцов Национальной гвардии и сотрудников полиции.Участники акции в поддержку политической реформы в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Из-за митинга у здания Верховной рады Украины выставили двойное оцепление из бойцов Национальной гвардии и сотрудников полиции.
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкОдин из участников акции протеста на митинге устроил небольшое шоу: надел маску Порошенко, на шею повесил табличку с надписью "Импичмент" и стал танцевать.Участники акции в поддержку крупной политической реформы в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Один из участников акции протеста на митинге устроил небольшое шоу: надел маску Порошенко, на шею повесил табличку с надписью "Импичмент" и стал танцевать.
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкМихаил Саакашвили заявил, что если власти Украины до конца дня не удовлетворят требования демонстрантов, организаторы акции протеста разработают новый план действий.Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на акции в поддержку политической реформы в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Михаил Саакашвили заявил, что если власти Украины до конца дня не удовлетворят требования демонстрантов, организаторы акции протеста разработают новый план действий.
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкВ акции протеста приняли участие сторонники националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов") и "Свободы".Участники акции в поддержку политической реформы в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
В акции протеста приняли участие сторонники националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов") и "Свободы".
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкПеред митингующими со сцены, установленной возле здания парламента, выступили депутаты Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Лещенко, а также некоторые внефракционные парламентарии, которые призвали украинскую власть удовлетворить их требования.На акции в поддержку политической реформы в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Перед митингующими со сцены, установленной возле здания парламента, выступили депутаты Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Лещенко, а также некоторые внефракционные парламентарии, которые призвали украинскую власть удовлетворить их требования.
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкНесмотря на значительное число протестующих, митинг в центре Киева сначала проходил без происшествий.Участники акции в поддержку крупной политической реформы в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Несмотря на значительное число протестующих, митинг в центре Киева сначала проходил без происшествий.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкОднако к четырем часа дня возле здания Верховной рады начались столкновения между протестующими и полицией.Сотрудники полиции во время акции протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Однако к четырем часа дня возле здания Верховной рады начались столкновения между протестующими и полицией.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВ ходе столкновений, по данным пресс-службы Национальной полиции Украины, пострадали два человека: один протестующий и один сотрудник полиции. Медик бригады скорой помощи, которая дежурила на месте событий, сообщил РИА Новости, что около десяти митингующих обратились за медицинской помощью.Пострадавший участник акции протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
В ходе столкновений, по данным пресс-службы Национальной полиции Украины, пострадали два человека: один протестующий и один сотрудник полиции. Медик бригады скорой помощи, которая дежурила на месте событий, сообщил РИА Новости, что около десяти митингующих обратились за медицинской помощью.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМитингующие принесли к зданию Рады палатки и спальные мешки. Сотрудники правоохранительных органов пытались помешать им установить палатки, однако протестующие повредили металлические заграждения и рамку металлоискателя. Кроме того, участники акции отобрали у силовиков несколько металлических щитов.Участники акции протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Митингующие принесли к зданию Рады палатки и спальные мешки. Сотрудники правоохранительных органов пытались помешать им установить палатки, однако протестующие повредили металлические заграждения и рамку металлоискателя. Кроме того, участники акции отобрали у силовиков несколько металлических щитов.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкНекоторые демонстранты заявили о намерении продолжать акцию у здания Рады и "оставаться сколько угодно, даже ночью".Участники акции протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Некоторые демонстранты заявили о намерении продолжать акцию у здания Рады и "оставаться сколько угодно, даже ночью".
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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Albert Kljatschkin
Улица радой руководит, во клоунада.
15:55
19.10.2017
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anton.trubachev.33
По ходу они озвучивают все требования Порошенко к депутатам!
15:36
19.10.2017
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