Париж осудил израильские планы по строительству на Западном берегу Иордана

ПАРИЖ, 19 окт — РИА Новости. Французские власти осуждают новые планы Израиля по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан и призывают Тель-Авив пересмотреть свою позицию, говорится в заявлении МИД Франции.

Ранее некоммерческая организация (НКО) правозащитников "Шалом Ахшав" сообщила, что планы возвести свыше 2,6 тысячи единиц жилья для еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан прошли на этой неделе различные этапы согласования в израильских инстанциях.

"Франция осуждает недавние решения израильских властей по разрешению строительства нескольких тысяч жилых объектов (3000 на 18 октября) в поселениях на Западном берегу реки Иордан, причем впервые с 2002 года — в сердце Хеврона", — сказано в заявлении МИД.

В МИД Франции обратили внимание на то, что темпы строительства Израилем жилья на этих территориях достигли беспрецедентного масштаба: в период с 2016 по 2017 год число проектов утроилось. Ведомство подчеркивает, что в соответствии с резолюцией 2334 СБ ООН колонизация незаконна по международным нормам, а непрерывное продолжение Израилем такой политики лишь усиливает напряженность на месте и ставит под угрозу перспективы мирного урегулирования на основе концепции двух государств.

"Франция призывает израильские власти пересмотреть свое решение и выполнять свои международные обязательства", — сказано в коммюнике.

Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.