Париж осудил израильские планы по строительству на Западном берегу Иордана

ПАРИЖ, 19 окт — РИА Новости. Французские власти осуждают новые планы Израиля по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан и призывают Тель-Авив пересмотреть свою позицию, говорится в заявлении МИД Франции.
"Франция осуждает недавние решения израильских властей по разрешению строительства нескольких тысяч жилых объектов (3000 на 18 октября) в поселениях на Западном берегу реки Иордан, причем впервые с 2002 года — в сердце Хеврона", — сказано в заявлении МИД.
В МИД Франции обратили внимание на то, что темпы строительства Израилем жилья на этих территориях достигли беспрецедентного масштаба: в период с 2016 по 2017 год число проектов утроилось. Ведомство подчеркивает, что в соответствии с резолюцией 2334 СБ ООН колонизация незаконна по международным нормам, а непрерывное продолжение Израилем такой политики лишь усиливает напряженность на месте и ставит под угрозу перспективы мирного урегулирования на основе концепции двух государств.
Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.