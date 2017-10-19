Кабмин Молдавии просит КС пояснить, кто назначит главу Минобороны

КИШИНЕВ, 19 окт – РИА Новости. Правительство Молдавии обратилось в Конституционный суд с просьбой пояснить, кто именно может назначить министра обороны страны вместо президента Игоря Додона — премьер или спикер парламента, сообщили в пресс-службе кабмина республики.

Противостояние президента с парламентским большинством и правительством обостряется с каждым днем. Очередной спор разгорелся на фоне назначения министра обороны Молдавии. Президент Молдавии Игорь Додон дважды отклонил кандидатуру Евгения Стурзы, предложенную премьером Павлом Филипом. Во вторник КС постановил, что "отказ президента… представляет невозможность временно исполнять соответствующие обязанности" и оправдывает их исполнение председателем парламента или премьером Андрианом Канду. Додон ранее заявил, что несмотря на решение КС не признает Стурзу министром обороны.

Как сообщается в пресс-релизе, кабмин провел спецзаседание для принятия обращения к Конституционному суду для уточнения обстоятельств, "обосновывающих временное исполнение обязанностей президента по вопросу назначения министра обороны" премьером или спикером парламента.

"У нас ситуация, когда временное исполнение обязанностей президента происходит не на какой-то период времени, а по одному вопросу. И этот вопрос касается назначения министра обороны. Молдавия – парламентская страна, а президент не может приводить к институциональной блокировке и политической нестабильности", — цитирует слова Филипа пресс-служба кабмина.

Таким образом, Конституционный суд в ответ на это обращение решит, кто именно — спикер парламента или премьер — примет окончательное решение по кандидатуре министра обороны.