Кабмин Молдавии просит КС пояснить, кто назначит главу Минобороны

КИШИНЕВ, 19 окт – РИА Новости. Правительство Молдавии обратилось в Конституционный суд с просьбой пояснить, кто именно может назначить министра обороны страны вместо президента Игоря Додона — премьер или спикер парламента, сообщили в пресс-службе кабмина республики.
Как сообщается в пресс-релизе, кабмин провел спецзаседание для принятия обращения к Конституционному суду для уточнения обстоятельств, "обосновывающих временное исполнение обязанностей президента по вопросу назначения министра обороны" премьером или спикером парламента.
"У нас ситуация, когда временное исполнение обязанностей президента происходит не на какой-то период времени, а по одному вопросу. И этот вопрос касается назначения министра обороны. Молдавия – парламентская страна, а президент не может приводить к институциональной блокировке и политической нестабильности", — цитирует слова Филипа пресс-служба кабмина.
Таким образом, Конституционный суд в ответ на это обращение решит, кто именно — спикер парламента или премьер — примет окончательное решение по кандидатуре министра обороны.