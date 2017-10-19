Каталонские социалисты призвали Пучдемона не совершать ошибку

МАДРИД, 19 окт – РИА Новости. Объявление независимости Каталонии в одностороннем порядке станет огромной ошибкой, заявил лидер каталонских социалистов Микель Исета.

"Пучдемон (председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон – ред.), в конце концов, признал, что 1 октября не была провозглашена независимость. По нашему мнению, он совершает огромную ошибку, угрожая отделением", — заявил Исета на пресс-конференции в Барселоне. Его выступление транслировал телеканал Antena 3

По словам политика, начиная с 6 сентября, когда каталонский парламент принял закон о референдуме, региональные власти "действовали вне закона". По мнению лидера каталонских социалистов, находящихся в оппозиции в автономном сообществе, объявление независимости в одностороннем порядке "нанесет огромный ущерб каталонцам и поставит под вопрос самоуправление. "Меньшинство не может навязывать мнение большинству", — добавил Исета. Он также напомнил, что идея отделения Каталонии от Испании не имеет никакой поддержки в ЕС.

"У государства не остается других вариантов, кроме как применить статью 155 конституции", — сказал Исета. Он призвал премьера Испании Мариано Рахоя и главу женералитета Карлеса Пучдемона до последнего использовать все возможности для диалога, чтобы "избежать худшего" и "найти политическое решение политической проблемы".

Депутат испанского конгресса депутатов от Баскской националистической партии Аитор Эстебан высказал мнение, что в письме главе испанского правительства Пучдемон дал ответ на поставленный ему вопрос и заявил, что объявления независимости не было. "Если с применением логики прочитать письмо Пучдемона, особенно последний параграф, следует, что объявления независимости не было, не было голосования в парламенте. Поэтому ответ, который требовало правительство, был дан. Думаем, что применение 155 статьи — это не решение, и в сенате мы будем голосовать против", — заявил депутат, выступая в парламенте.

Девятнадцатого октября истек срок, в течение которого глава женералитета Карлес Пучдемон должен был ответить на вопрос премьера Испании Мариано Рахоя, провозглашена ли независимость автономного сообщества. В своем послании Пучдемон заявил, что приостановка объявления независимости автономного сообщества от Испании "остается в силе". Однако сообщил, что парламент Каталонии проголосует по вопросу независимости автономного сообщества от Испании, если правительство страны продолжит отказываться от диалога и оказывать давление на региональные власти. Совет министров Испании соберется 21 октября на экстренное заседание, чтобы начать процедуру применение 155-й статьи конституции, ограничивающей самоуправление Каталонии. Применение статьи должен одобрить сенат.