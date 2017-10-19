В Германии суд признал россиянина виновным в беспорядках на G20

Акция протеста в связи с проведением саммита Группы двадцати в Гамбурге. Архивное фото

Акция протеста в связи с проведением саммита Группы двадцати в Гамбурге. Архивное фото

БЕРЛИН, 19 окт – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Гражданин России признан виновным в нарушении общественного порядка, попытке нанесения тяжких телесных повреждений и сопротивлении полиции в ходе беспорядков на G20 в Гамбурге, он приговорен к году заключения условно, рассказали РИА Новости в пресс-службе административного суда Гамбурга.

"Присужден один год заключения условно, денежного штрафа нет", — заявил представитель ведомства. Он добавил, что 26-летний гражданин России осужден за "нарушение общественного порядка, попытку нанесения тяжких телесных повреждений и сопротивление сотрудникам полиции, а также нарушение закона о собраниях".

По словам представителя суда, эти правонарушения россиянин совершил 6 июля 2017 года, после завершения одной из официальных демонстраций протеста, которые проходили в городе во время саммита "двадцатки".