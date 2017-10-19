БЕРЛИН, 19 окт — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Заморозить проблему Крыма и вернуть Россию в "Большую восьмерку" в промежуточном формате "7+1" предложил глава Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Линднер.

Лидер партии, которая участвует в предварительных переговорах о формировании нового немецкого правительства, заявил об этом в своей новой книге "Годы в тени. Возвращение политического либерализма". Книга была представлена журналистам в ходе брифинга в четверг.

"Если Россия готова к новой политике разрядки, то это изменение курса не будет сразу очевидно в самом сложном конфликте. Из соображений безопасности и престижа вопрос о Крыме относится к последним, которые однажды, возможно, могут быть разрешены. Поэтому я предложил заморозить конфликт, чтобы добиться движения по другим направлениям. Я не имею в виду односторонний отказ от санкций без встречных шагов, но, к примеру, приглашение России вернуться в круг G8, возможно, в промежуточный формат "7+1", — пишет Линднер.

Он добавляет, что его "не убеждала никогда позиция, когда семь глав правительств ведущих государств предпочитают говорить друг с другом о том, как плох восьмой, вместо того, чтобы говорить с ним о проблемах". Линднер указывает в книге, что захват Турцией Северного Кипра также "был взят за скобки" при принятии решения о начале переговоров о вступлении в ЕС.

В 2014 году формат "Большой восьмерки" сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. В РФ после этого заявили, что Москва не будет предпринимать никаких шагов по возвращению в G8.