Иракские военные отозвали аккредитацию у курдских телеканалов

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Иракское военное командование отозвало аккредитацию на освещение военных операций у курдских каналов Rudaw и Kurdistan 24, обвинив их в дезинформации зрителей и необоснованных обвинениях в адрес военных, сообщила пресс-служба командования.

"К сожалению, каналы Rudaw и Kurdistan 24 продолжают сбивать с пути общественное мнение и беспочвенно обвиняют силы безопасности… Командование просит комиссию по СМИ и коммуникациям заняться мониторингом этих каналов и принять против них правовые меры… Также отменяются все разрешения этим двум каналам на освещение военных операций", — говорится в заявлении.

Ранее канал Rudaw назвал угрозы в свой адрес противоречащими конституции Ирака. Телеканал утверждает, что публиковал точную информацию и обвинил власти страны в том, что они не хотят, чтобы люди слышали и видели определенные события. Публикации включали новости об аресте людей при отсутствии ордеров, поджогах домов, оскорблении курдских святынь и массовом бегстве курдов из городов, куда приходят иракские силовики.

Канал призвал ООН и международные журналистские организации защитить свободу репортерской работы в Ираке и отметил, что имеет право подать иск в ответ на попытки опорочить свое имя.

Иракские военные и шиитское ополчение ранее провели операцию по восстановлению власти Багдада в спорных с курдами районах, в первую очередь, в провинции Киркук. Районы последние годы находились под управлением курдской автономии, но не входили в нее по конституции. Спор вокруг них обострился после проведения курдами референдума о независимости без согласия Багдада 25 сентября. На референдуме за отделение от Ирака проголосовали около 93% курдов.