СМИ: депутатам Рады из-за митинга приходится носить накладные усы и парики

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Депутатам Верховной рады приходится носить парики и усы, чтобы не попасть под горячую руку участников акции протеста в Киеве, пишут украинские "Вести".

"Это не шутка. Парики, накладные усы и даже брови. Все, что может изменить внешность", — заявил "Вестям" депутат Сергей Каплин.

Он, в частности, отметил, что во вторник охрана заводила в Раду переодетого Олега Ляшко.

Некоторые депутаты вооружились и наняли дополнительную охрану. Кроме того, они пользуются тремя подземными переходами из здания парламента.

"Никто не хочет, чтобы в него попали яйцом или какой-нибудь неадекват начал бы размахивать ногами, и все это сняли бы на камеру", — объясняет Каплин. Он отмечает, что сейчас в эти подземные переходы пускают и помощников нардепов, хотя раньше такого не было.

Как отметил в беседе с "Вестями" эксперт по безопасности Сергей Шабовта, многие депутаты всерьез занялись вопросом своей защиты. "Посмотрите, с какой охраной ходит Парубий, Турчинов, с каким эскортом передвигается Ляшко", — отметил он, добавив, что все они давно приобрели себе бронированные автомобили.

От действий протестующих уже пострадали несколько депутатов Рады — Алексей Гончаренко, Олег Барна и Юлий Мамчур.

Во вторник несколько тысяч человек вышли на акцию протеста в Киеве. Они потребовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Среди митингующих были представители нескольких партий, в том числе националистических "Свободы" и "Национального корпуса", а также "Движения новых сил" Михаила Саакашвили.