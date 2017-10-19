Москва не предлагала Барселоне и Мадриду свое посредничество, сообщил Чижов

ВЕРОНА, 19 окт — РИА Новости. Москва не предлагала свое посредничество в урегулировании разногласий между Барселоной и Мадридом, заявил РИА Новости постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Нет, не обращались", — сказал он, отвечая на вопрос о том, предлагала ли российская сторона свое посредничество.

"Во-первых, в Мадриде сказали, что им никакие посредники не нужны, в том числе — Евросоюз. А для любого посредничества, как говорится, нужно желание двух сторон", — отметил Чижов.

Ранее глава совета по внешней политике Каталонии Рауль Ромева заявил, что "если кто-то может помочь вести диалог, переговоры (Барселоны и Мадрида – ред.), мы готовы".

Девятнадцатого октября истек срок, в течение которого председатель женералитета Каталонии Карлес Пучдемон должен был ответить на вопрос премьера Испании Мариано Рахоя о том, провозглашена ли независимость автономного сообщества. В своем послании Пучдемон заявил, что приостановка объявления независимости автономного сообщества от Испании "остается в силе". Однако сообщил, что парламент Каталонии проголосует по вопросу независимости автономного сообщества от Испании, если правительство страны продолжит отказываться от диалога и оказывать давление на региональные власти. Совет министров Испании соберется 21 октября на экстренное заседание, чтобы начать процедуру применение 155-й статьи конституции, ограничивающей самоуправление Каталонии. Применение статьи должен одобрить сенат.