Депутат Сейма назвал снос советских памятников огромной ошибкой

ВАРШАВА, 19 окт – РИА Новости. Снос советских памятников будет огромной ошибкой властей Польши, заявил РИА Новости депутат Сейма страны Януш Саноцкий.
При этом он особо отметил необходимость различать памятники людям, принесшим Польше вред и памятники солдатам. "Если памятник какому-нибудь убийце или преступнику, то конечно, его нужно убрать, но памятники солдатам…", — сказал собеседник агентства.
Депутат также крайне негативно высказался о регулярных фактах осквернения в Польше памятников советским солдатам. "Перестаньте осквернять памятники. Это неправильное мышление. Уже давно не 70-е, не 80-е годы. Уже давно нет Советского Союза, и эти памятники не есть символом оккупации Польши", — сказал он.
В МИД РФ заявили, что подписание польским президентом закона, допускающего снос советских памятников, является возмутительной провокацией, которая не останется без последствий. При освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты немцами около 700 тысяч советских военнопленных.