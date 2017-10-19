Депутат Сейма назвал снос советских памятников огромной ошибкой

ВАРШАВА, 19 окт – РИА Новости. Снос советских памятников будет огромной ошибкой властей Польши, заявил РИА Новости депутат Сейма страны Януш Саноцкий.

"Я противник ликвидации памятников, о которых идет речь. Разрушение этих памятников будет огромной ошибкой, потому, что сегодня – это не памятники коммунизму, а исключительно памятники советским солдатам, которые победили Гитлера, и благодаря этому мы – поляки – живем", — сказал Саноцкий. "Надо просто смотреть правде в глаза", — добавил он.

При этом он особо отметил необходимость различать памятники людям, принесшим Польше вред и памятники солдатам. "Если памятник какому-нибудь убийце или преступнику, то конечно, его нужно убрать, но памятники солдатам…", — сказал собеседник агентства.

Депутат также крайне негативно высказался о регулярных фактах осквернения в Польше памятников советским солдатам. "Перестаньте осквернять памятники. Это неправильное мышление. Уже давно не 70-е, не 80-е годы. Уже давно нет Советского Союза, и эти памятники не есть символом оккупации Польши", — сказал он.

Президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания — 21 октября — и предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

В МИД РФ заявили, что подписание польским президентом закона, допускающего снос советских памятников, является возмутительной провокацией, которая не останется без последствий. При освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты немцами около 700 тысяч советских военнопленных.