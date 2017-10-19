В ДНР заявили об обстреле в районе пункта пропуска на юге Донбасса

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (209)

ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по району пункта пропуска на юге Донбасса, пострадавших нет, заявил в четверг журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Октябрь (поселок под контролем ДНР) обстреляли, прилегающие районы. Это вызывает опасение, поскольку там находится переход через линию соприкосновения (КПП "Октябрь"), причем минами калибра 120 миллиметров", — сказал Басурин.

По его словам, инцидент произошел вечером в среду, пропускные операции в это время уже не осуществлялись. Пострадавших нет.