Цена победы – жизнь. В Индонезии процветают бои собак и кабанов

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Индонезии не прекращается популярность жестоких боев на выживание между собаками и дикими кабанами, сообщает Reuters.
На арену запускают бойцовского пса (чаще питбультерьера) и дикое животное. Стоимость участия варьируется от 15 до 150 долларов – в зависимости от размера собаки. Если пес победит, его хозяин получает две тысячи долларов.
Такая "забава" практикуется в Западной Яве с 1960-х годов. Именно тогда регион наводнили толпы диких кабанов и на них начали организовывать массовую охоту.
Большинство местных жителей не видят в боях ничего криминального и считают их элементом охоты.
"Это уже стало частью нашей традиции и культуры", — рассказал журналистам один из организаторов боев Нур Хади.
Однако зоозащитники придерживаются другой точки зрения.
"Это преступление против животных. Правительство и некоммерческие организации должны положить конец этим соревнованиям" — настаивает индонезийский зоозащитник Марисон Гуачино.
Заводчик Агус Бадуд в разговоре с Reuters пояснил, что бои приносят местным жителям дополнительный источник дохода.
"Я принимаю участие в этом соревновании, чтобы повысить цену своих собак", — признался Бадуд, пояснив, что игнорировать подобные события было бы непрофессионально.