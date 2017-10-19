Цена победы – жизнь. В Индонезии процветают бои собак и кабанов

Бой между питбулем и диким кабаном в Индонезии

Бой между питбулем и диким кабаном в Индонезии

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Индонезии не прекращается популярность жестоких боев на выживание между собаками и дикими кабанами, сообщает Reuters.

На арену запускают бойцовского пса (чаще питбультерьера) и дикое животное. Стоимость участия варьируется от 15 до 150 долларов – в зависимости от размера собаки. Если пес победит, его хозяин получает две тысячи долларов.

© REUTERS / Beawiharta Жители деревни в Индонезии наблюдают за боем между собакой и кабаном © REUTERS / Beawiharta Жители деревни в Индонезии наблюдают за боем между собакой и кабаном

Такая "забава" практикуется в Западной Яве с 1960-х годов. Именно тогда регион наводнили толпы диких кабанов и на них начали организовывать массовую охоту.

Большинство местных жителей не видят в боях ничего криминального и считают их элементом охоты.

"Это уже стало частью нашей традиции и культуры", — рассказал журналистам один из организаторов боев Нур Хади.

© REUTERS / Beawiharta Семья заводчика собак Агуса Бадуда рядом с клеткой своей собаки во время боев между собаками и кабанами в Индонезии © REUTERS / Beawiharta Семья заводчика собак Агуса Бадуда рядом с клеткой своей собаки во время боев между собаками и кабанами в Индонезии

Однако зоозащитники придерживаются другой точки зрения.

"Это преступление против животных. Правительство и некоммерческие организации должны положить конец этим соревнованиям" — настаивает индонезийский зоозащитник Марисон Гуачино.

© REUTERS / Beawiharta Бой между питбулем и диким кабаном в Индонезии © REUTERS / Beawiharta Бой между питбулем и диким кабаном в Индонезии

Заводчик Агус Бадуд в разговоре с Reuters пояснил, что бои приносят местным жителям дополнительный источник дохода.

"Я принимаю участие в этом соревновании, чтобы повысить цену своих собак", — признался Бадуд, пояснив, что игнорировать подобные события было бы непрофессионально.