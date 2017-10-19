Лидер Podemos обвинил Рахоя в раздувании конфликта с властями Каталонии

МАДРИД, 19 окт – РИА Новости. Председатель испанского правительства Мариано Рахой подливает масла в огонь, продолжая настаивать на применении 155 статьи конституции, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии, заявил лидер левой партии Podemos Пабло Иглесиас.

Девятнадцатого октября истек срок, в течение которого глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон должен был ответить на вопрос Рахоя, провозглашена ли независимость автономного сообщества. В своем послании Пучдемон заявил, что приостановка объявления независимости автономного сообщества от Испании остается в силе. При этом он сообщил, что парламент Каталонии проголосует по вопросу независимости от Испании, если правительство страны продолжит уходить от диалога и оказывать давление на региональные власти. Совет министров Испании соберется 21 октября на экстренное заседание, чтобы начать процедуру применения 155-й статьи конституции, ограничивающей самоуправление Каталонии. Это решение должен будет одобрить сенат.

"Из письма господина Пучдемона следует, что не было никакого провозглашения независимости, но нам бы не хотелось, чтобы произошло объявление, которое не будет законным", — заявил Иглесиас журналистам.

"Применение 155 статьи лишь подливает масла в огонь", — заявил лидер Podemos, призвав искать решение и вести диалог.

По его словам, применение 155 статьи в ситуации, когда объявления о независимости автономного сообщества не было, приведет к ситуации демократического регресса.

Иглесиас призвал провести согласованный с правительством страны референдум по вопросу независимости, что, по его мнению, позволит решить проблему в корне. "Мы хотим победить проект сторонников независимости голосами, а не силой", — пояснил он.

Он предлагает признать Каталонию как нацию и начать процесс конституционной реформы. "У нас есть предложение к Каталонии: мы не хотим, чтобы вы уходили из Испании, хотим, чтобы вы остались, но мы хотим убедить, что не будем навязывать (эту идею – ред.) при помощи резиновых пуль", — добавил Иглесиас.