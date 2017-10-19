КСИР: Иран ускорит создание баллистических ракет на фоне давления США

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Иранский корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что развитие ракетной программы Ирана будет ускорено на фоне давления со стороны США, сообщило в четверг агентство Tasnim.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил что реализация новой стратегии США в отношении Ирана начнется с "введения жестких санкций против Корпуса стражей исламской революции". Трамп отдал распоряжение минфину ввести дополнительные санкции против всего КСИР и против его должностных лиц, агентов и членов организации.
Инициатива теперь перешла к конгрессу США, который должен в двухмесячный срок определиться, будут ли восстановлены односторонние санкции США против Ирана.