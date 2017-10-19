КСИР: Иран ускорит создание баллистических ракет на фоне давления США

Корпус стражей исламской революции на параде во время Недели Священной Обороны. Архивное фото

Корпус стражей исламской революции на параде во время Недели Священной Обороны. Архивное фото

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Иранский корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что развитие ракетной программы Ирана будет ускорено на фоне давления со стороны США, сообщило в четверг агентство Tasnim.

"КСИР продолжит пытаться усилить свое влияние в регионе и будет развивать иранскую программу по созданию баллистических ракет более высокими темпами", — говорится в опубликованном агентством заявлении КСИР.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил что реализация новой стратегии США в отношении Ирана начнется с "введения жестких санкций против Корпуса стражей исламской революции". Трамп отдал распоряжение минфину ввести дополнительные санкции против всего КСИР и против его должностных лиц, агентов и членов организации.

В обращении к американцам Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей. Трамп сообщил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном.

Инициатива теперь перешла к конгрессу США, который должен в двухмесячный срок определиться, будут ли восстановлены односторонние санкции США против Ирана.