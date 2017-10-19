Российский эксперт оценил меры по ограничению автономии Каталонии

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Конкретные меры по ограничению самоуправления Каталонии не прописаны в 155-й статье конституции Испании, предугадать, как именно будет действовать в этой ситуации премьер-министр страны Мариано Рахой, сложно, сказал РИА Новости заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

Девятнадцатого октября истек срок, в течение которого председатель женералитета Каталонии Карлес Пучдемон должен был ответить на вопрос премьера Испании Мариано Рахоя о том, провозглашена ли независимость автономного сообщества. В своем послании Пучдемон заявил, что приостановка объявления независимости автономного сообщества от Испании "остается в силе". Однако сообщил, что парламент Каталонии проголосует по вопросу независимости автономного сообщества от Испании, если правительство страны продолжит отказываться от диалога и оказывать давление на региональные власти. Совет министров Испании соберется 21 октября на экстренное заседание, чтобы начать процедуру применение 155-й статьи конституции, ограничивающей самоуправление Каталонии. Применение статьи должен одобрить сенат.

"Все, что пока было сделано Пучдемоном и Рахоем, вполне естественно, ни одного непредсказуемого хода в этой шахматной партии между гроссмейстерами из Мадрида и мастерами из Барселоны не произошло, потому что все ходы были заранее известны", — сказал Швейцер.

По его словам, обмен заявлениями между Мадридом и Барселоной, произошедший в пятницу, тоже вполне естественен.

"Пучдемон прекрасно знает, что следующий ход со стороны Мадрида будет абсолютный шах, который будет ему объявлен через введение этой статьи. Но она прописана очень не ясно, в ней говорится, что могут быть приняты меры по восстановлению порядка и законности. Какие именно будут меры, как они будут действовать — будут ли арестовывать кого-то, запрещать, вводить войска, распускать местные органы власти — в законе это не прописано. В конкретике все и будет решаться", — сказал эксперт.

При этом эксперт подчеркнул, что премьер-министр Рахой не согласится "выступать на равных" в диалоге с Пучдемоном. "С точки зрения конституции, а она была нарушена, референдум не предполагается в основном законе. Каталония вправе проводить референдумы, но по местным проблемам, а проблема выхода — это уже общеиспанская. Поэтому были нарушены интересы всех остальных частей Испании", — пояснил он.