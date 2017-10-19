Прокуратура Украины проводит обыски по делу экс-министра доходов Клименко

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости. Следователи Главной военной прокуратуры Украины в четверг проводят обыски в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, сообщила в четверг пресс-служба Генпрокуратуры.

"Следователями Главной военной прокуратуры генеральной прокуратуры Украины 19 октября 2017 года на основании соответствующих разрешений суда проводятся обыски по месту жительства лиц, причастных к функционированию схемы легализации денежных средств", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, целью обысков является получение доказательств незаконной легализации средств. Их проводят в помещениях, принадлежащим членам партии "Успешная страна" (лидером которой является Клименко).

Генпрокуратура Украины завершила в апреле досудебное расследование по делу Клименко, который был объявлен в розыск в конце июля 2014 года. Ранее экс-министра приглашали на допрос в Генпрокуратуру, но он не явился. По мнению следствия, Клименко организовал в Одесской, Киевской, Донецкой и Харьковской областях предприятия, которые занимались таможенным оформлением на Украине по заниженной стоимости. Кроме того, по информации надзорного ведомства, в 2012–2013 годах Клименко с сообщниками организовал схемы уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики.

Также летом главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщал, что Клименко уведомлен о подозрении в создании преступной группировки и злоупотреблении служебным положением. Клименко и бывшие чиновники министерства доходов и сборов подозреваются в нанесении ущерба государству на сумму 96 миллиардов гривен (около 3,5 миллиарда долларов).