Европа становится жертвой односторонней политики США, заявил Проди

ВЕРОНА (Италия), 19 окт — РИА Новости. Европейцы становятся жертвой односторонней политики США — очевиден разворот России на Восток; отделять Европу и Россию со стороны США является необъяснимой ошибкой, заявил президент Фонда международного сотрудничества, бывший премьер-министр Италии Романо Проди.

"Если в 2012 году доля стран ЕврАзЭс в экспорте в страны Евросоюза превышала 8%, сейчас она опустилась до 4,8%. Я действительно поражён тем, как санкции изменили наши отношения и какой вред нанесли нашему сотрудничеству", — сказал Проди, выступая на Евразийской экономическом форуме в Вероне.

"Если у нас был объем товарообмена 134 миллиарда евро в 2012 году, 118 — в 2014, 86 — в 2015 году, то есть по сути сократился на 25%. Это в тот период, когда, несмотря на определенные экономические сложности, международная торговля развивалась достаточно успешно. Понятно, что произошел определенный отход от политических позиций и страны ЕАЭС сейчас в большой степени смотрят на Восток, чем на Запад", — добавил бывший премьер-министр Италии.

Проди предостерег, если такая ситуация станет долгосрочной тенденцией, она с долгосрочной превратится в постоянно действующую тенденцию.

"Стал очевидным разворот России на Восток и это впечатляет. Мы европейцы, по-видимому, сейчас становимся жертвами той политики, за которую сами не голосовали", — подчеркнул Проди.

"Мир не может быть достигнут на Ближнем Востоке, если не будет согласия между РФ и США. Это не просто достаточное, это необходимое условия для достижения мира", — считает он. США так построили свою политику, что в результате санкций они не только не потеряли, но ещё и заработали на этих санкциях, посетовал он.

"Мы по сути раздавлены вот этой политикой. Я хочу сказать, что мы далеко не полностью используем свой потенциал. Отделять Европу и Россию со стороны США, мне кажется, это ошибка, которая в исторической перспективе совершено необъяснима", — уверен глава Фонда.

Юбилейный X Евразийский экономический форум стартовал в четверг в Вероне. Главная тема форума в этом году — "Большая Евразия как движущая сила в современном международном геополитическом и экономическом контексте". В нем принимают участие представители крупного бизнеса из Италии, России и многих других стран, в том числе Китая, а также представители органов власти. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером форума.