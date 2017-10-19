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Европа становится жертвой односторонней политики США, заявил Проди

12:4419.10.2017
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкБывший председатель Совета министров Италии Романо Проди. Архивное фотоБывший председатель Совета министров Италии Романо Проди. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЕРОНА (Италия), 19 окт — РИА Новости. Европейцы становятся жертвой односторонней политики США — очевиден разворот России на Восток; отделять Европу и Россию со стороны США является необъяснимой ошибкой, заявил президент Фонда международного сотрудничества, бывший премьер-министр Италии Романо Проди.

Стопка газет. Архивное фото.
© Fotolia / udra11
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"Если в 2012 году доля стран ЕврАзЭс в экспорте в страны Евросоюза превышала 8%, сейчас она опустилась до 4,8%. Я действительно поражён тем, как санкции изменили наши отношения и какой вред нанесли нашему сотрудничеству", — сказал Проди, выступая на Евразийской экономическом форуме в Вероне.

"Если у нас был объем товарообмена 134 миллиарда евро в 2012 году, 118 — в 2014, 86 — в 2015 году, то есть по сути сократился на 25%. Это в тот период, когда, несмотря на определенные экономические сложности, международная торговля развивалась достаточно успешно. Понятно, что произошел определенный отход от политических позиций и страны ЕАЭС сейчас в большой степени смотрят на Восток, чем на Запад", — добавил бывший премьер-министр Италии.

Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Проди предостерег, если такая ситуация станет долгосрочной тенденцией, она с долгосрочной превратится в постоянно действующую тенденцию.

"Стал очевидным разворот России на Восток и это впечатляет. Мы европейцы, по-видимому, сейчас становимся жертвами той политики, за которую сами не голосовали", — подчеркнул Проди.

"Мир не может быть достигнут на Ближнем Востоке, если не будет согласия между РФ и США. Это не просто достаточное, это необходимое условия для достижения мира", — считает он. США так построили свою политику, что в результате санкций они не только не потеряли, но ещё и заработали на этих санкциях, посетовал он.

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© AFP 2017 / Michal Cizek
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"Мы по сути раздавлены вот этой политикой. Я хочу сказать, что мы далеко не полностью используем свой потенциал. Отделять Европу и Россию со стороны США, мне кажется, это ошибка, которая в исторической перспективе совершено необъяснима", — уверен глава Фонда.

Юбилейный X Евразийский экономический форум стартовал в четверг в Вероне. Главная тема форума в этом году — "Большая Евразия как движущая сила в современном международном геополитическом и экономическом контексте". В нем принимают участие представители крупного бизнеса из Италии, России и многих других стран, в том числе Китая, а также представители органов власти. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером форума.

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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 5 комментариев
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The enigmatic lighthouse
Европейцы под себя копали со времен окончания Второй Мировой, с тех пор они стали абсолютно зависимы от старшего брата. У них был не единожды шанс выйти из под гнета США, но они предпочли плыть по течению не сопротивляясь. А когда они ударили Россию в спину, то видимо думали, что они рулят ситуацией. Ошиблись, с 1945 года европейцы являются американской колонией. Поэтому теперь ныть, что всё плохо и то что Россия развернулась на восток, уже поздно. Хотя... если в странах ЕС начнут меняться лидеры, которые думают в первую очередь о нац. интересах, то может и не превратятся в пустыню
12:59
19.10.2017
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anton.trubachev.33
Дефект перевода. Играя вместе с США , Европа только становится сильнее , и уменьшает навязываемую ей зависимость от РФ.
12:53
19.10.2017
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chayser011
Ха ха, до гейропцев только сейчас стало доходить очевидное )))
ВВП ещё в 2014 г говорил что санкции бьют по гейропцам больше чем даже по России, а пендоСы от этого только в выигрыше !!! Ну так кто на планете цивилизованный тормоз ))))
12:51
19.10.2017
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Андрей Николаевич Савельев
очевиден разворот России на Восток; отделять Европу и Россию со стороны США является необъяснимой ошибкой, заявил президент Фонда международного сотрудничества, бывший премьер-министр Италии Романо Проди.

РИА Новости ria.ru/world/20171019/1507146047.html
да нет,это не ошибка
12:47
19.10.2017
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anton.trubachev.33
Андрей Николаевич Савельев,
Мы объехали полсвета,
Побывали там и тут.
Наши всюду, но при этом
Нас уже нигде не ждут
12:56
19.10.2017
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