ВАРШАВА, 19 окт – РИА Новости. Польская комиссия по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качиньский, не подтвердила слова главы Минобороны республики Антони Мачеревича о взрыве на борту самолета.

Ранее глава польского МО заявил, что "в записи одного из регистраторов" президентского Ту-154 был найден "момент взрыва", в настоящее время проводится анализ и исключение "всякой возможности другой интерпретации этой электронной записи".

"В связи с многочисленными вопросами, касающимися работы Комиссии по повторному расследованию авиакатастрофы 10 апреля 2010 года, сообщаю: Комиссия проводит исследования и подробный анализ всех записей регистраторов полета самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года. В результате этих анализов было обнаружено, что записи одного из них содержат параметры, указывающие на чрезвычайные явления, сопровождающие последние секунды полета", — говорится в официальном заявлении пресс-секретаря комиссии Марты Полонек.

Она отметила, что эти записи ранее не анализировались ни одной комиссией, расследовавшей катастрофу. По предположению нынешней комиссии, эти параметры "могли быть следствием воздействия на самолет очень большой энергии". В настоящее время продолжается изучение и анализ "всех гипотетических событий и явлений, которые могли создать такую запись".

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Ранее в интервью РИА Новости председатель технической комиссии МАК по расследованию катастрофы Алексей Морозов сообщил, что комиссия не выявила в ходе своего расследования 2010-2011 годов воздействия на борт взрывчатых веществ.