ВАРШАВА, 19 окт – РИА Новости. Польская комиссия по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качиньский, не подтвердила слова главы Минобороны республики Антони Мачеревича о взрыве на борту самолета.
"В связи с многочисленными вопросами, касающимися работы Комиссии по повторному расследованию авиакатастрофы 10 апреля 2010 года, сообщаю: Комиссия проводит исследования и подробный анализ всех записей регистраторов полета самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года. В результате этих анализов было обнаружено, что записи одного из них содержат параметры, указывающие на чрезвычайные явления, сопровождающие последние секунды полета", — говорится в официальном заявлении пресс-секретаря комиссии Марты Полонек.
Она отметила, что эти записи ранее не анализировались ни одной комиссией, расследовавшей катастрофу. По предположению нынешней комиссии, эти параметры "могли быть следствием воздействия на самолет очень большой энергии". В настоящее время продолжается изучение и анализ "всех гипотетических событий и явлений, которые могли создать такую запись".
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.
Ранее в интервью РИА Новости председатель технической комиссии МАК по расследованию катастрофы Алексей Морозов сообщил, что комиссия не выявила в ходе своего расследования 2010-2011 годов воздействия на борт взрывчатых веществ.