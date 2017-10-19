Суд арестовал виновницу смертельного ДТП в Харькове

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости. Суд арестовал девушку, которая была за рулем Lexus, устроившего смертельное ДТП в Харькове, заявил в четверг министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Накануне вечером внедорожник Lexus въехал в толпу в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. По данным советника главы МВД Антона Геращенко, трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

"Виновница задержана полицией и арестована судом. Полиция проводит расследование, изучает, в том числе, роль водителя второй машины, участвовавшей в ДТП — по результатам которого, надеюсь, суд примет адекватное тяжести содеянного каждым из них решение", — написал Аваков в Facebook.

Он не уточнил, на какой срок арестована девушка.