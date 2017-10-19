ТАЛЛИН, 19 окт — РИА Новости. Правительство Эстонии приняло в четверг решение удовлетворить ходатайства 32 человек об отказе от гражданства республики, 12 из них готовятся получить гражданство России, сообщила пресс-служба кабинета министров республики.

"Правительство приняло решение удовлетворить ходатайства 32 человек об отказе от гражданства Эстонии, из них 28 человек постоянно проживают за границей и намерены стать гражданами стран проживания. Десять человек живут в России, восемь — в Норвегии, четверо — в Финляндии, двое — в Швеции, по одному — в Великобритании, Германии, Ирландии и Нидерландах. Еще четверо живут в Эстонии, но двое из них намерены получить гражданство России, а двое — Норвегии", — говорится в сообщении правительства.

По данным МВД республики, в прошлом году от эстонского гражданства были освобождены 209 человек, из них 110 стали гражданами России.