Железняк рассказал об ответных мерах на канадский "закон Магнитского"

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Принятие Канадой "закона Магнитского" о санкциях против иностранных чиновников негативно отразится на отношениях с Россией; Москва будет вынуждена принять ответные действия, считает член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк.

"Идя на поводу у старшего партнера в лице США, Канада, к сожалению, демонстрирует дефицит самостоятельности во внешней политике. Принятие по американскому шаблону так называемого "закона Магнитского" выглядит ничем не оправданным политическим маневром Канадских властей, который негативно влияет на отношения между нашими странами… РФ будет вынуждена предпринять адекватные ответные действия, которые канадским властям точно не понравятся", — цитирует Железняка его пресс-служба.

По его словам, введением данного законодательного акта Канада не только действует вопреки здравому смыслу, но и действует в ущерб собственным национальным интересам, ставит под угрозу развитие бизнес-контактов, гуманитарного сотрудничества и культурных обменов между Россией и Канадой.

"Болезненные амбиции политического истеблишмента США и ряда их последователей в других странах, которые продолжают свой антироссийский поход, навязывая мировой общественности идею о собственной исключительности и безупречности, сыграли злую шутку с Канадой, власти которой поступили недальновидно, загоняя в тупик отношения с нашей страной", — подчеркнул депутат.