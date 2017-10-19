Железняк рассказал об ответных мерах на канадский "закон Магнитского"

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Принятие Канадой "закона Магнитского" о санкциях против иностранных чиновников негативно отразится на отношениях с Россией; Москва будет вынуждена принять ответные действия, считает член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк.
По его словам, введением данного законодательного акта Канада не только действует вопреки здравому смыслу, но и действует в ущерб собственным национальным интересам, ставит под угрозу развитие бизнес-контактов, гуманитарного сотрудничества и культурных обменов между Россией и Канадой.
"Болезненные амбиции политического истеблишмента США и ряда их последователей в других странах, которые продолжают свой антироссийский поход, навязывая мировой общественности идею о собственной исключительности и безупречности, сыграли злую шутку с Канадой, власти которой поступили недальновидно, загоняя в тупик отношения с нашей страной", — подчеркнул депутат.