Медикам удалось сохранить беременность пострадавшей в харьковском ДТП

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости. Медикам удалось сохранить беременность женщины, пострадавшей в результате смертельного ДТП в Харькове, еще одна девушка из числа пострадавших находится в очень тяжелом состоянии, сообщается в четверг на сайте Харьковской областной госадминистрации.

Накануне вечером внедорожник Lexus въехал в толпу в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. По данным советника главы МВД Антона Геращенко, трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

В областной администрации сообщили, что четверо пострадавших были госпитализированы в городскую больницу скорой и неотложной помощи, еще двое – в областную клиническую больницу.

"Из тех четверых, которые находятся в "неотложке", двух сестер прооперировали, одна из них — в крайне тяжелом состоянии. Еще два пациента – в состоянии средней тяжести. Две пациентки областной больницы — в удовлетворительном состоянии, у них были ссадины, раны, их обработали. Также провели полное обследование. Одна из пострадавших – на 20-й неделе беременности, беременность сохранена, прогноз позитивный", — приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности начальника управления здравоохранения Харьковской областной администрации Галины Сироштан.