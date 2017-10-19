Медикам удалось сохранить беременность пострадавшей в харьковском ДТП

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости. Медикам удалось сохранить беременность женщины, пострадавшей в результате смертельного ДТП в Харькове, еще одна девушка из числа пострадавших находится в очень тяжелом состоянии, сообщается в четверг на сайте Харьковской областной госадминистрации.
В областной администрации сообщили, что четверо пострадавших были госпитализированы в городскую больницу скорой и неотложной помощи, еще двое – в областную клиническую больницу.
"Из тех четверых, которые находятся в "неотложке", двух сестер прооперировали, одна из них — в крайне тяжелом состоянии. Еще два пациента – в состоянии средней тяжести. Две пациентки областной больницы — в удовлетворительном состоянии, у них были ссадины, раны, их обработали. Также провели полное обследование. Одна из пострадавших – на 20-й неделе беременности, беременность сохранена, прогноз позитивный", — приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности начальника управления здравоохранения Харьковской областной администрации Галины Сироштан.