В МВД Украины прокомментировали видео с места ДТП в Харькове

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости. Видео, на котором зафиксировано смертельное ДТП в Харькове, доказывает вину девушки-водителя Lexus: автомобиль двигался на скорости около 100 километров в час на красный свет, заявил советник главы МВД, депутат Верховной рады Антон Геращенко.

Накануне внедорожник Lexus въехал в толпу в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. По данным Геращенко, трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

"Появилось первое видео смертельного ДТП в Харькове. После его просмотра у меня нет сомнений в вине девушки-мажора, водителя Lexus. Она поехала на красный свет на скорости не менее 100 километров в час, когда другие машины начали движение на зеленый свет светофора", — написал Геращенко в Facebook.

Он напомнил, виновным в ДТП грозит до 10 лет лишения свободы.